Начинающие мошенники из Бурятии изобрели новый способ обмана

В Кабанском районе Бурятии заведены уголовные дела в отношении двоих молодых людей и одной девушки, обманом похищавших деньги у студентов. Теперь начинающие мошенники находятся под следствием.

В противоправных деяниях подозреваются двое учащихся местных учебных заведений 18 и 20 лет из других районов республики и их знакомый – ранее судимый 24-летний житель поселка Селенгинск.

- Установлено, что с конца апреля по начало июня 2024 года группа молодых людей обманом похищала деньги у студентов, обучающихся в тех же образовательных организациях. Своим жертвам они лгали о том, что за длительное пользование банковской картой им положены льготы. После чего с помощью их же телефонов оформляли кредиты и микрозаймы. В других случаях они запрашивали паспортные данные и конфиденциальную информацию банковских карт и оформляли долговые обязательства на учащихся со своих гаджетов, - рассказали в МВД республики.

На поступавшие вопросы подозреваемые отвечали, что спустя время, после обновлений в банковском сервисе, займы обернутся льготами. Либо уведомляли о необходимости в дальнейшем процедуры банкротства, уверяя при этом, что возвращать в любом случае ничего не придётся.

- За оказанную «помощь» они брали себе половину от похищаемых сумм, оставляя остальные средства жертвам. Так, суммы взятых на одного человека займов варьировались от 50 до 290 тысяч рублей. Пока установлены шестеро учащихся, пострадавших от действий злоумышленников, - добавили в полиции.

Следствие по данным фактам продолжается. Материалы уголовных дел будут переданы в Следственный комитет для дальнейшего расследования.

Фото: Номер один