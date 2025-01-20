Общество 20.01.2025 в 16:20
Баунтовский район Бурятии «увернулся» от выплаты денег Сбербанку
Муниципалов хотели заставить платить за женщину, которая умерла, не погасив кредит
Текст: Петр Санжиев
Неожиданным образом повернулось дело о погашении кредита, который жительница Баунтовского района взяла в Сбербанке, но умерла, не до конца расплатившись. Как ранее сообщал «Номер один», не желая мириться с возникшей ситуацией, Сбербанк обратился в районный суд, ведь речь шла о порядка 500 тыс. рублей.
Суд первой инстанции провозгласил, что родственники – наследники женщины - отказались вступать в наследство, а значит ее имущество является выморочным.
Имуществом являлись одна шестая доля дома и такая же доля участка, на котором он был построен (другие доли принадлежали ее родственникам) - около 8 кв. метров площади дома и чуть больше двух соток земли. Еще было около 20 тыс. рублей денег в разных банках.
Реальными обладателями наследства умершей «сберовской» клиентки районная Фемида назвала Российскую Федерацию (деньги в банках) и Баунтовский район (доли в жилье, земле общей стоимостью 100 тыс. рублей). Суд постановил, что они не могут отказаться от приема выморочного имущества и значит должны отвечать по кредитным долгам женщины в рамках стоимости этого имущества.
До апелляционного разбирательства Сбербанк пытался получить от СК «Сбербанк страхование жизни» страховую выплату в связи со смертью должницы. Но выплата произведена так и не была.
Апелляционную жалобу в Верховный суд республики подал Баунтовский район. Район считал принятое решение некорректным. Да и, полагаем, для муниципального бюджета 100 тыс. рублей даже по нашим инфляционным временам - это тоже деньги.
Родственники скончавшейся всегда стояли на том, что наследство не принимали и не желают этого делать. Также они говорили, что «не совершали действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства».
Но представитель Баунтовского района считал, что доли умершей женщины не могут быть выморочным имуществом (т. е. не могут быть переданы в районную собственность), потому что некоторые родственники фактически приняли наследство. Так, данные с лицевого счета дома говорили, что один их них оплачивал электроэнергию.
А когда выяснилось, что СК «Сбербанк страхование жизни» в первой инстанции не было соответчиком, в Верховном суде, вообще, перешли к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции.
В зал Верховного суда Бурятии истец не явился. Восемь соответчиков тоже. Рассмотрение прошло без них.
Выяснилось, что Сбербанку все же удалось получить страховую выплату от страховой компании в размере почти 400 тыс. рублей. Поэтому размер суммы, которую оставалось «дожать» по кредиту скончавшейся гражданки, сильно снизился - до 128 919,77 руб. (в т. ч. просроченный основной долг 123 386,55 руб.). Родственникам, к слову, причиталось еще порядка 100 тыс. рублей страховой выплаты.
Верховный суд указал, что выплачивать остаток должны двое родственников умершей клиентки Сбербанка. За одним был закреплен лицевой счет дома по электроэнергии, за другим – по вывозу мусора. Обе коммунальных услуги регулярно оплачивались. Фемида сочла, что они «действительно управляют, распоряжаются и пользуются наследственным имуществом, поддерживают его в надлежащем состоянии».
Двоих родственников провозгласили солидарными должниками перед банком в пределах стоимость наследственного имущества умершей. С них решено взыскать 125 319,66 руб.
Таким образом, Сбербанк практически не понесет номинальных убытков от этой истории. Мизерные несколько тысяч, которые банкирам не удалось «догнать», думаем, можно не считать убытками. Будет ли решение обжаловано в кассационный суд в г. Кемерово пока неясно.
Баунтовский район не зря бился. Это хороший пример для всех. Считаете, что в первой инстанции к вам подошли несправедливо? Значит судитесь дальше и не исключено, что бурятская Фемида совершит кульбит в вашу пользу!
Суд первой инстанции провозгласил, что родственники – наследники женщины - отказались вступать в наследство, а значит ее имущество является выморочным.
Имуществом являлись одна шестая доля дома и такая же доля участка, на котором он был построен (другие доли принадлежали ее родственникам) - около 8 кв. метров площади дома и чуть больше двух соток земли. Еще было около 20 тыс. рублей денег в разных банках.
Реальными обладателями наследства умершей «сберовской» клиентки районная Фемида назвала Российскую Федерацию (деньги в банках) и Баунтовский район (доли в жилье, земле общей стоимостью 100 тыс. рублей). Суд постановил, что они не могут отказаться от приема выморочного имущества и значит должны отвечать по кредитным долгам женщины в рамках стоимости этого имущества.
До апелляционного разбирательства Сбербанк пытался получить от СК «Сбербанк страхование жизни» страховую выплату в связи со смертью должницы. Но выплата произведена так и не была.
Апелляционную жалобу в Верховный суд республики подал Баунтовский район. Район считал принятое решение некорректным. Да и, полагаем, для муниципального бюджета 100 тыс. рублей даже по нашим инфляционным временам - это тоже деньги.
Родственники скончавшейся всегда стояли на том, что наследство не принимали и не желают этого делать. Также они говорили, что «не совершали действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства».
Но представитель Баунтовского района считал, что доли умершей женщины не могут быть выморочным имуществом (т. е. не могут быть переданы в районную собственность), потому что некоторые родственники фактически приняли наследство. Так, данные с лицевого счета дома говорили, что один их них оплачивал электроэнергию.
А когда выяснилось, что СК «Сбербанк страхование жизни» в первой инстанции не было соответчиком, в Верховном суде, вообще, перешли к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции.
В зал Верховного суда Бурятии истец не явился. Восемь соответчиков тоже. Рассмотрение прошло без них.
Выяснилось, что Сбербанку все же удалось получить страховую выплату от страховой компании в размере почти 400 тыс. рублей. Поэтому размер суммы, которую оставалось «дожать» по кредиту скончавшейся гражданки, сильно снизился - до 128 919,77 руб. (в т. ч. просроченный основной долг 123 386,55 руб.). Родственникам, к слову, причиталось еще порядка 100 тыс. рублей страховой выплаты.
Верховный суд указал, что выплачивать остаток должны двое родственников умершей клиентки Сбербанка. За одним был закреплен лицевой счет дома по электроэнергии, за другим – по вывозу мусора. Обе коммунальных услуги регулярно оплачивались. Фемида сочла, что они «действительно управляют, распоряжаются и пользуются наследственным имуществом, поддерживают его в надлежащем состоянии».
Двоих родственников провозгласили солидарными должниками перед банком в пределах стоимость наследственного имущества умершей. С них решено взыскать 125 319,66 руб.
Таким образом, Сбербанк практически не понесет номинальных убытков от этой истории. Мизерные несколько тысяч, которые банкирам не удалось «догнать», думаем, можно не считать убытками. Будет ли решение обжаловано в кассационный суд в г. Кемерово пока неясно.
Баунтовский район не зря бился. Это хороший пример для всех. Считаете, что в первой инстанции к вам подошли несправедливо? Значит судитесь дальше и не исключено, что бурятская Фемида совершит кульбит в вашу пользу!