Общество 21.01.2025 в 09:32

Жителю Бурятии, чудом выжившему в Охотском море, грозит до 7 лет

Следствие подозревает его в гибели брата и племянника
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Текст: Елена Кокорина
Жителю Бурятии, чудом выжившему в Охотском море, грозит до 7 лет

Житель Бурятии Михаил Пичугин, чудом выживший в Охотском море после двухмесячного дрейфа, неожиданно превратился из свидетеля в подозреваемого. О его новом статусе в уголовном деле сообщили вчера, 20 января, в телеграм-канале Mash.

Следствие считает его виновным в гибели родных брата и племянника, и теперь, за нарушение правил эксплуатации водного транспорта, Пичугину может грозить до семи лет лишения свободы, сообщает издание.

Напомним, что Михаил Пичугин с братом и 15-летним племянником путешествовал на катамаране «Байкат» по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 9 августа они отправились обратно с островов на север Сахалина. Однако по пути у них сломался мотор и катамаран начал дрейфовать в Охотском море. Поиски пропавших людей не принесли результата. Только 14 октября катамаран случайно обнаружило рыболовецкое судно. К этому моменту брат и племянник Михаила уже погибли, только он один остался в живых. Судно, спасшее Михаила, доставило его по своему маршруту следования в Магадан, где мужчину госпитализировали в областную больницу. После восстановления мужчина вернулся обратно в Бурятию.

13 августа 2024 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена», по факту безвестного отсутствия Пичугина М., Пичугина С. и несовершеннолетнего Пичугина И. По уголовному делу в качестве свидетеля допрошен Пичугин Михаил. Обвинение тогда ему не предъявлялось.

Фото: Номер один

 

 

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