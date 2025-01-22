Общество 22.01.2025 в 10:18
В Бурятии участника спецоперации наградили медалью Алдара Цыденжапова
Её бойцу вручил лично глава республики
Текст: Андрей Константинов
21 января глава Бурятии Алексей Цыденов вручил медаль Алдара Цыденжапова участнику спецоперации Андрею Чулкову.
Андрей Чулков удостоен медали за добросовестную работу по патриотическому воспитанию молодежи.
– Андрей Анатольевич, я рад за возможность вручить республиканскую награду – медаль Алдара Цыденжапова. Эта медаль выдается тем, кто выполняет свой долг с риском для жизни, - отметил Алексей Цыденов.
– Всем огромное спасибо, для меня сегодня значимый и волнительный день, потому что это моя первая награда, награда нашего земляка Героя России Алдара Цыденжапова, - сказал Андрей Чулков.
Напомним, медалью Алдара Цыденжапова награждаются граждане России за личное мужество и героизм, связанные со спасением людей, за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи.
Андрей Чулков удостоен медали за добросовестную работу по патриотическому воспитанию молодежи.
– Андрей Анатольевич, я рад за возможность вручить республиканскую награду – медаль Алдара Цыденжапова. Эта медаль выдается тем, кто выполняет свой долг с риском для жизни, - отметил Алексей Цыденов.
Андрей Чулков был призван в армию по мобилизации. Во время отпуска проводил уроки мужества в школах, выступал на лекциях по патриотическому воспитанию. Андрей Анатольевич – активный участник городских и республиканских мероприятий как автор и исполнитель патриотических песен. Он набрал больше 11 тысяч голосов на Всероссийском музыкальном конкурсе. Свою песню «Всё это война» он написал на СВО во время ночного караула. Видео с участием бойца с позывным «Амур» «Наш ответ Папе римскому» стало вирусным и еще раз напомнило о доблестных воинах Бурятии.
– Всем огромное спасибо, для меня сегодня значимый и волнительный день, потому что это моя первая награда, награда нашего земляка Героя России Алдара Цыденжапова, - сказал Андрей Чулков.
Напомним, медалью Алдара Цыденжапова награждаются граждане России за личное мужество и героизм, связанные со спасением людей, за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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