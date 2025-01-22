Общество 22.01.2025 в 10:18

В Бурятии участника спецоперации наградили медалью Алдара Цыденжапова

Её бойцу вручил лично глава республики
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии участника спецоперации наградили медалью Алдара Цыденжапова
21 января глава Бурятии Алексей Цыденов вручил медаль Алдара Цыденжапова участнику спецоперации Андрею Чулкову.

Андрей Чулков удостоен медали за добросовестную работу по патриотическому воспитанию молодежи.

– Андрей Анатольевич, я рад за возможность вручить республиканскую награду – медаль Алдара Цыденжапова. Эта медаль выдается тем, кто выполняет свой долг с риском для жизни, - отметил Алексей Цыденов.

Андрей Чулков был призван в армию по мобилизации. Во время отпуска проводил уроки мужества в школах, выступал на лекциях по патриотическому воспитанию. Андрей Анатольевич – активный участник городских и республиканских мероприятий как автор и исполнитель патриотических песен. Он набрал больше 11 тысяч голосов на Всероссийском музыкальном конкурсе. Свою песню «Всё это война» он написал на СВО во время ночного караула. Видео с участием бойца с позывным «Амур» «Наш ответ Папе римскому» стало вирусным и еще раз напомнило о доблестных воинах Бурятии.


– Всем огромное спасибо, для меня сегодня значимый и волнительный день, потому что это моя первая награда, награда нашего земляка Героя России Алдара Цыденжапова, - сказал Андрей Чулков.

Напомним, медалью Алдара Цыденжапова награждаются граждане России за личное мужество и героизм, связанные со спасением людей, за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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