В Бурятии участника спецоперации наградили медалью Алдара Цыденжапова

Андрей Чулков был призван в армию по мобилизации. Во время отпуска проводил уроки мужества в школах, выступал на лекциях по патриотическому воспитанию. Андрей Анатольевич – активный участник городских и республиканских мероприятий как автор и исполнитель патриотических песен. Он набрал больше 11 тысяч голосов на Всероссийском музыкальном конкурсе. Свою песню «Всё это война» он написал на СВО во время ночного караула. Видео с участием бойца с позывным «Амур» «Наш ответ Папе римскому» стало вирусным и еще раз напомнило о доблестных воинах Бурятии.









Фото: пресс-служба правительства Бурятии



21 января глава Бурятии Алексей Цыденов вручил медаль Алдара Цыденжапова участнику спецоперации Андрею Чулкову.Андрей Чулков удостоен медали за добросовестную работу по патриотическому воспитанию молодежи.– Андрей Анатольевич, я рад за возможность вручить республиканскую награду – медаль Алдара Цыденжапова. Эта медаль выдается тем, кто выполняет свой долг с риском для жизни, - отметил Алексей Цыденов.– Всем огромное спасибо, для меня сегодня значимый и волнительный день, потому что это моя первая награда, награда нашего земляка Героя России Алдара Цыденжапова, - сказал Андрей Чулков.Напомним, медалью Алдара Цыденжапова награждаются граждане России за личное мужество и героизм, связанные со спасением людей, за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи.