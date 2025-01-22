Желание обновить забор привело жителя Бурятии к уголовной статье

Чтобы обновить забор и не тратиться на покупку лесоматериалов, житель Бурятии нарубил деревьев и привез их к себе на участок. За незаконную рубку он получил два года лишения свободы условно и штраф, который уже взыскали приставы.

- Для заготовки жердей для нового забора самостоятельно, он взял топор, позвал приятеля на подмогу и отправился в лес. Вот только разрешительные документы на вырубку оформлять не стал. За три дня нарушитель лесного кодекса срубил 132 дерева, часть из которых успел вывезти на мотоцикле к себе на участок, - рассказали в УФССП республики.

Во время патрулирования лесов место незаконной рубки было обнаружено сотрудниками лесничества. Следы волочения хлыстов древесины привели к дому черного лесоруба, возле которого лежал штабель древесины.

- Приговором суда правонарушитель был признан виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Помимо этого, был удовлетворен иск о взыскании с осужденного ущерба, причиненного преступлением, в размере 76 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель арестовал банковские счета должника, с которых впоследствии сумма ущерба была взыскана в полном объеме, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site