Бурятию ожидает вторжение морозов и метелей

По данным местных синоптиков 24 и 25 января в Бурятии ожидается ухудшение погодных условий. С 24 января прогнозируются осадки в виде снега, местами сильные, гололедица, снежные накаты и заносы на дорогах. Кроме того, ожидается усиление северо-западного ветра до 15–20 м/с и метели. С 25 января — резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов и более.

26-27 января ночью будет около -30, по северу республики морозы до -40 и ниже. Преобладающая температура днем составит -18, -24 градуса.

Республиканское агентство ГО и ЧС просит жителей и гостей республики быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности. Водителям при передвижении на автотранспорте следует соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию. Если есть возможность - вообще отказаться от дальних поездок.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «112».

Фото: loon.site