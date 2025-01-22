Общество 22.01.2025 в 11:53
Жителю Бурятии вынесли приговор за незаконный вылов плотвы
Суд назначил ему обязательные работы и лишил имущества
Текст: Елена Кокорина
Жителю Баргузинского района Бурятии вынесен приговор за нарушение режима охраны Забайкальского национального парка. В ноябре он был пойман с поличным местным госинспектором.
- За вылов плотвы на озере Арангатуй жителю п. Усть-Баргузин присудили 180 часов обязательных работ. Приговор был вынесен по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), - сообщили в Заповедном Подлеморье.
Напомним, что нарушитель был обнаружен госинспекторами оперативной группы «Хиус» 22 ноября при патрулировании территории Забайкальского национального парка. У него были изъяты рыба породы плотва (14 шт.), сети (4 шт.), мотобуксировщик и снегоходные сани.
Фото: Заповедное Подлеморье
Тегибраконьеры