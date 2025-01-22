Общество 22.01.2025 в 12:00

В Улан-Удэ страдания сироты оценили в 50 тысяч рублей

Его поселили в помещение, непригодное для проживания
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ страдания сироты оценили в 50 тысяч рублей
Фото: архив «Номер один»
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел иск сироты к Минсоцзащиты Бурятии. Он требовал взыскать с министерства миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

В иске сирота указал, что по договору социального найма ему предоставили жилое помещение, которое впоследствии признали непригодным для проживания. Между тем длительное проживанием в неблагоприятных условиях - в условиях низких температур, сырости, плесени, неисправности канализации и близости свалки – причинили ему физические и нравственные страдания.

Рассмотрев иск, суд признал доводы сироты обоснованными.

«С учетом длительности проживания истца и членов его семьи в жилом помещении, которое незаконно было признано пригодным для проживания, нарушения тем самым его жилищных прав, в том числе права на обеспечение благоустроенным жильем, суд признал обоснованными доводы о том, что наряду с нарушением его имущественных прав были нарушены и его личные неимущественные права, причинены физические и нравственные страдания», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда.

Вместе с тем суд посчитал, что требуемая сумма в миллион рублей за понесенные моральные страдания слишком велика, и постановил взыскать с министерства только 50 тысяч.

Решение райсуда стороны обжаловать не стали, оно уже вступило в законную силу.
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