В Улан-Удэ страдания сироты оценили в 50 тысяч рублей

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел иск сироты к Минсоцзащиты Бурятии. Он требовал взыскать с министерства миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.В иске сирота указал, что по договору социального найма ему предоставили жилое помещение, которое впоследствии признали непригодным для проживания. Между тем длительное проживанием в неблагоприятных условиях - в условиях низких температур, сырости, плесени, неисправности канализации и близости свалки – причинили ему физические и нравственные страдания.Рассмотрев иск, суд признал доводы сироты обоснованными.«С учетом длительности проживания истца и членов его семьи в жилом помещении, которое незаконно было признано пригодным для проживания, нарушения тем самым его жилищных прав, в том числе права на обеспечение благоустроенным жильем, суд признал обоснованными доводы о том, что наряду с нарушением его имущественных прав были нарушены и его личные неимущественные права, причинены физические и нравственные страдания», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда.Вместе с тем суд посчитал, что требуемая сумма в миллион рублей за понесенные моральные страдания слишком велика, и постановил взыскать с министерства только 50 тысяч.Решение райсуда стороны обжаловать не стали, оно уже вступило в законную силу.