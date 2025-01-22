Общество 22.01.2025 в 12:14

В Бурятии будут взращивать ремонтников военной техники

Местный завод уже договорился с несколькими техникумами
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии будут взращивать ремонтников военной техники

На базе профессиональных образовательных учреждений Заиграевского района будут готовить специалистов в сфере сервисного обслуживания вооружения и военной техники.

Накануне в Заиграево состоялась встреча представителей профессиональных образовательных учреждений Заиграевского района с руководством военного ремонтного завода п. Онохой.

- На встрече побывали также и представители администрации МО «Заиграевский район» и депутат районного совета депутатов. Генеральный директор завода Андрей Крысанов рассказал о работе предприятия, - рассказали в группе «Вперед.Заиграево».

На встрече обсудили сотрудничество с образовательными учреждениями. Отметили, что техникумы могут готовить специалистов в сфере сервисного обслуживания вооружения и военной техники.

- Сегодня военный ремонтный завод испытывает потребность в кадрах, и мы готовы подготовить специалистов: механиков, трактористов и сварщиков. Опыт взаимодействия с организациями и предприятиями у нас есть, - отметил на встрече директор Республиканского межотраслевого техникума Юрий Сибиряков.

Фото: loon.site

 

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