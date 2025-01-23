Коллекторы-некроманты

Ведь для них смерть - далеко не всегда повод прекратить процесс возврата долга.

История печальная: задолжавшая Сберу женщина, вместо того, чтобы исправно платить кредит, взяла и умерла, оставив сотрудников банка с чувством щемящей тоски от невыполненного долга.

Но они, несмотря на кажущуюся безвыходность ситуации, решили не унывать и попробовать вернуть деньги несмотря ни на что. В итоге был иск в суд к наследникам женщины. Но они отказались от наследства, а значит, и от долгов.

Из-за отказа наследников имущество женщины перешло к Баунтовскому району. И тогда Сбербанк пошел на муниципалов с требованием погасить долги почившей. Но и тут неудачно.

Следующим шагом предлагаем нашим банкирам обратиться к некромантии. Ведь вполне можно при помощи колдуна вернуть к жизни женщину, устроить ее на какую-то работу и взыскивать половину зарплаты ближайшие несколько десятков лет.