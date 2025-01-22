Общество 22.01.2025 в 14:09

Жителей Бурятии призвали сдавать шишки

Это поможет восстановить тайгу
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии призвали сдавать шишки
В Бурятии продолжается платный прием сосновой шишки от населения. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, их семена после тщательной обработки будут использованы для дальнейшего высева.

Сейчас на балансе агентства лесного хозяйства числится 669 кг семян, но этот запас нуждается в постоянном пополнении.

Шишки сосны принимают как от обычных граждан, так и от юридических лиц. Приемку ведет автономное учреждение «Лесресурс», расположенное по адресу: Улан-Удэ, ул. Шевченко, 130.

- Призываем земляков не оставаться в стороне и принять участие в важном для каждого из нас мероприятии, восстановлении бурятской тайги. Сдать шишку может любой желающий. Шишки должны быть нераскрытые, без повреждений. Длина 4,5 – 5 см, ширина не менее 2,5 см. Хранить шишку необходимо в холодном месте, - отмечают специалисты учреждения.


Как отметили в РАЛХе, рубка и повреждение деревьев при сборе шишки категорически запрещены.

Фото: РАЛХ
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