В январе из Бурятии экспортировали более 80 тонн кедрового ореха

В первой декаде января 2025 года из Бурятии были отправлены первые партии кедрового ореха. Их общий вес составил 81 тонну.

Очищенные от скорлупы орехи весом 41 тонна – экспортированы в Китай, орехи в скорлупе весом 40 тонн – в Казахстан.

- Бурятия остается важным транзитным пунктом «орехового» экспорта. Урожаи кедровников у нас составляют 500-600 тонн, а ежегодный экспорт – около 300 тонн. Специалистами надзорного ведомства досмотренная продукция допущена к отправке за рубеж в сопровождении фитосанитарных сертификатов, требования стран-импортеров соблюдены, - сообщили в Россельхознадзоре республики.

В прошедшем 2024 году из Бурятии было вывезено более 1050 тонн кедрового ореха, добавили в ведомстве.

Фото: Россельхознадзор Бурятии