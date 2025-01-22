Супруги в Бурятии сдали своего зятя в полицию

Супружеская пара из Бурятии, приехав к дочери, стала очевидцем проявлений дурных наклонностей своего зятя. За непродолжительный период молодой человек умудрился обворовать своих родственников несколько раз.

В конце концов у них лопнуло терпение и 7 января они обратились в полицию. - Женщина рассказала, что с прошлого года вместе с мужем гостила у дочери в с. Нижний Саянтуй, помогая делать ремонт в недавно построенном доме.

В июне и июле с разницей в несколько дней 23-летний молодой человек похитил из кошелька её супруга 15 и 10 тысяч рублей. Заявлять в полицию хозяин имущества тогда не стал, дав попытку зятю одуматься, - рассказали в полиции.

Однако в ноябре история повторилась. На этот раз подозреваемый вынес из котельной в доме и сдал в ломбард строительные инструменты и принадлежности мужчины: дрель, лазерную рулетку, удлинитель и переноску с лампочкой.

- Общий ущерб они оценили на сумму около 50 тысяч рублей.

Злоумышленник обещал вернуть имущество, но так этого и не сделал. Потерпевшие, чьё терпение оказалось на грани, обратились в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска молодой человек был задержан и признался в содеянном, - добавили в МВД.

В ведомстве также сообщили, что ранее он был судим за кражи, в том числе денег с банковского счёт. Несколько лет назад отбывал наказание в исправительном учреждении, но должных выводов не сделал. Нигде не работает. Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site