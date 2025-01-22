Общество 22.01.2025 в 15:26

Бурятия получит более 47 млн рублей дополнительно на поддержку НКО

Республика вошла в 30-ку регионов в рейтинге поддержки некоммерческого сектора
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Текст: Андрей Константинов
Бурятия получит более 47 млн рублей дополнительно на поддержку НКО
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
21 января на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко были распределены президентские гранты на софинансирование и поддержку НКО в регионах. Бурятия вошла в 30-ку регионов России в рейтинге поддержки некоммерческого сектора.

Заявка за подписью главы Бурятии Алексея Цыденова направлена в Фонд президентских грантов и одобрена Координационным комитетом в размере 26,7 млн. рублей, из республиканского бюджета выделено 30 млн. рублей. Таким образом, общий конкурсный фонд республиканского конкурса 2025 года на реализацию социальных проектов и программ составит 56,7 млн. рублей.

Кроме того, подведены итоги конкурса Фонда президентских грантов для НКО напрямую. Победителями стали 7 организаций Бурятии, которые реализуют социальные проекты на общую сумму 20,7 млн. рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, поддержан проект «Равные равным» Регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» на сумму более 8,1 млн. рублей. Средства позволят создать условия для адаптации участников СВО, из числа людей с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Одним из победителей стал проект «Сообща» Регионального общественного движения «Сохранение культурного наследия», на реализацию выделено 5,9 млн. рублей. Цель проекта – вовлечение активных молодых жителей сел и городов Бурятии в создание и реализацию социокультурных проектов, создание устойчивых сообществ молодых жителей, объединенных идеей сохранения культурного наследия, традиций и развития локальной экономики малых городов и сел республики.

2,9 млн. рублей получит Региональная молодёжная волонтёрская общественная организация «Новая энергия» на реализацию проекта «Историко-краеведческая тропа «Ноехон исторический: точка становления российско-китайской границы в XVIII веке».

Проект «Байкальские самоцветы - иппотерапия и адаптивная верховая езда для детей с ОВЗ» реализует Региональная общественная организация «Детский оздоровительный центр иппотерапии и верховой езды» на сумму 2,3 млн. рублей.

Также поддержаны проекты ТОС «Найдал» - «Жизнь в ринге: искусство победы», направленный на популяризацию бокса (736,4 тыс. руб.), Региональная общественная организация инвалидов дополнительного социального развития «Творческий союз» - «Творческие конкурсы, посвящённые празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, на информационной площадке dis-bur.ru» (114,9 тыс. руб.), а также Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Топмастер» с проектом «Выездной сервис-центр «Здоровые ногти» (495 тыс. руб.).
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НКО

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