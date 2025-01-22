Бурятия получит более 47 млн рублей дополнительно на поддержку НКО

21 января на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко были распределены президентские гранты на софинансирование и поддержку НКО в регионах. Бурятия вошла в 30-ку регионов России в рейтинге поддержки некоммерческого сектора.Заявка за подписью главы Бурятии Алексея Цыденова направлена в Фонд президентских грантов и одобрена Координационным комитетом в размере 26,7 млн. рублей, из республиканского бюджета выделено 30 млн. рублей. Таким образом, общий конкурсный фонд республиканского конкурса 2025 года на реализацию социальных проектов и программ составит 56,7 млн. рублей.Кроме того, подведены итоги конкурса Фонда президентских грантов для НКО напрямую. Победителями стали 7 организаций Бурятии, которые реализуют социальные проекты на общую сумму 20,7 млн. рублей.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, поддержан проект «Равные равным» Регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» на сумму более 8,1 млн. рублей. Средства позволят создать условия для адаптации участников СВО, из числа людей с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата.Одним из победителей стал проект «Сообща» Регионального общественного движения «Сохранение культурного наследия», на реализацию выделено 5,9 млн. рублей. Цель проекта – вовлечение активных молодых жителей сел и городов Бурятии в создание и реализацию социокультурных проектов, создание устойчивых сообществ молодых жителей, объединенных идеей сохранения культурного наследия, традиций и развития локальной экономики малых городов и сел республики.2,9 млн. рублей получит Региональная молодёжная волонтёрская общественная организация «Новая энергия» на реализацию проекта «Историко-краеведческая тропа «Ноехон исторический: точка становления российско-китайской границы в XVIII веке».Проект «Байкальские самоцветы - иппотерапия и адаптивная верховая езда для детей с ОВЗ» реализует Региональная общественная организация «Детский оздоровительный центр иппотерапии и верховой езды» на сумму 2,3 млн. рублей.Также поддержаны проекты ТОС «Найдал» - «Жизнь в ринге: искусство победы», направленный на популяризацию бокса (736,4 тыс. руб.), Региональная общественная организация инвалидов дополнительного социального развития «Творческий союз» - «Творческие конкурсы, посвящённые празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, на информационной площадке dis-bur.ru» (114,9 тыс. руб.), а также Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Топмастер» с проектом «Выездной сервис-центр «Здоровые ногти» (495 тыс. руб.).