Общество 22.01.2025 в 17:04

В Улан-Удэ вновь объявили режим «черного неба»

В воздухе будут накапливаться вредные примеси
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вновь объявили режим «черного неба»
Фото: архив «Номер один»
По данным Гидрометцентра Бурятии, в ближайшие сутки в Улан-Удэ ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с этим с 11 часов 22 января до 11 часов 23 декабря в городе объявляется неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Напомним, НМУ первой степени опасности — это метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Они представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов - штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия.

При объявлении НМУ 1 степени опасности жителям рекомендуется ограничить пребывание на улице, не проветривать помещения и не заниматься на улице физкультурой и спортом.

Режим «черного неба» с наступлением холодов объявлялся в Улан-Удэ уже несколько раз: в конце октября и в конце декабря прошлого года. Последний раз он действовал несколько суток.
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