В Улан-Удэ отключат свет

Отключения света пройдут сегодня в ряде районов Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии, это связано с ремонтными работами на сетях «Бурятэнерго».Света не будет по следующим адресам:- ул. Думская, ул. Ченкирова, ул. Батагаева, мкр. 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124;- СНТ «Строитель» ул. Подорожная 1-15 проезд, ул. Яблочная, 1, 2 проезды, ул. Подорожная, 1-69, ул. Псковская, 2-11;- СНТ «20 лет Победы», ул. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;- ул. Камова, 17, 18;Кроме того, для устранения утечки с 10:00 до 14:00 будет отключено отопление и горячая вода- Жердева, 76а, 78, 80, 48, 54, 52, 56, 56а, 56б, 46, 44, 82, 84, 86, 88, 42, 40, 74, 76, 70, 72, ФГБУ "ВНИИКР" ул. Жердева, 82б, частный детский сад ул. Жердева, 56а «Чудо детки», кафе «Рандеву» ул. Жердева, 42.