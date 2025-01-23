Общество 23.01.2025 в 09:14

В Улан-Удэ отключат свет

Отключения затронут целый ряд микрорайонов
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ отключат свет
Фото: архив «Номер один»
Отключения света пройдут сегодня в ряде районов Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии, это связано с ремонтными работами на сетях «Бурятэнерго».

Света не будет по следующим адресам:

с 9:00 до 18:00

- ул. Думская, ул. Ченкирова, ул. Батагаева, мкр. 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124;

с 10:00 до 16:00

- СНТ «Строитель» ул. Подорожная 1-15 проезд, ул. Яблочная, 1, 2 проезды, ул. Подорожная, 1-69, ул. Псковская, 2-11;

с 10:00 до 17:00

- СНТ «20 лет Победы», ул. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

- ул. Камова, 17, 18;

Кроме того, для устранения утечки с 10:00 до 14:00 будет отключено отопление и горячая вода по адресам:

- Жердева, 76а, 78, 80, 48, 54, 52, 56, 56а, 56б, 46, 44, 82, 84, 86, 88, 42, 40, 74, 76, 70, 72, ФГБУ "ВНИИКР" ул. Жердева, 82б, частный детский сад ул. Жердева, 56а «Чудо детки», кафе «Рандеву» ул. Жердева, 42.
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