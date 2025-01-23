Общество 23.01.2025 в 09:34

У сельчанина в Бурятии суд забрал земельный участок

В скором времени его пустят с торгов
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Текст: Елена Кокорина
У сельчанина в Бурятии суд забрал земельный участок

У жителя села Кабанского района в Бурятии через суд изъяли из собственности земельный участок. Причиной стало обустройство несанкционированной свалки на нем и не использование по назначению.

Первое выездное обследование земельного участка сельхозназначения площадью 0,2 га, расположенного в селе Дубинино Кабанского района было проведено в сентябре 2021 года.

- В ходе обследования было выявлено нарушение: на участке находилась несанкционированная свалка. В декабре 2021 года собственнику выдали предписание, а в марте 2023 года Гусиноозерским судом на владельца надела была возложена обязанность в течение 7 месяцев убрать свалку и начать использование по назначению. Однако в сентябре 2024 года было выявлено, что требования суда не исполнены. В декабре 2024 года материалы на изъятие земли были направлены в минимущество Бурятии, - сообщили в Россельхознадзоре республики.

В январе 2025 года Кабанский районный суд принял решение изъять земельный участок из собственности с последующей его продажей на публичных торгах.

Фото: loon.site

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