Инвалид в Бурятии отсудила за ДТП 40 тысяч

Прокуратура Бичурского района Бурятии встала на защиту инвалида и помогла отсудить женщине компенсацию морального вреда, причиненного в результате ДТП.

Ранее жительница села Бичура обратилась в прокуратуру с заявлением.

- Было установлено, что в ноябре 2019 года вечером женщина, являющаяся инвалидом с детства, шла вдоль дороги по ул. Калинина, когда на нее наехал автомобиль «Тойота Дюна». В результате наезда пострадавшей был причинен легкий вред здоровью. Водитель, совершивший ДТП, был привлечен к административной ответственности. В защиту прав заявителя прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на виновника ДТП обязанности компенсировать также и моральный ущерб, - рассказали в прокуратуре республики.

Бичурский районный суд иск удовлетворил и взыскал в пользу пострадавшей 40 тыс. рублей. После вступления решения в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.

Фото: loon.site