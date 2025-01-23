Общество 23.01.2025 в 10:32

Ветеринары в Бурятии отказались помогать умирающим животным

Долг волонтеров перед ними достиг 200 тысяч рублей
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Текст: Елена Кокорина
Ветеринары в Бурятии отказались помогать умирающим животным

Волонтеры фонда «Собака счастья» бьют тревогу и просят о помощи. Из-за накопившихся долгов перед ветеринарной клиникой, больные и умирающие животные оказались без должного лечения.

- Нам закрыли доступ к приёмам врачей и заселению на стационар. На сегодняшний день долг в клинике составляет более 211 тысяч рублей, хотя по нашей договоренности не должен превышать и 50-ти. На днях нам сообщили, что не запишут даже на прием, - сообщают волонтеры.

В итоге лечение больной кошки ребята записали на парня, который ее и привез. За прием тяжело больной собаки пришлось выложить оплату сразу, иначе она бы не выжила.

- За эти два дня приемы мы оплатили сразу, но больше у нас нет таких денег. Если мы не закроем долг, то никаких больше спасённых животных, никакого стационара, травматологии, анализов и рентгенов. Мы приедем на сбитую собаку и просто не сможем ей ничем помочь! Пожалуйста, помогите, - взывают о помощи волонтеры.

Ссылка для всех неравнодушных.

Фото: Елена Кокорина

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