В Улан-Баторе перекроют центральные дороги в день похорон первого президента страны

Центральные улицы монгольской столицы будут временно закрыты для движения автотранспорта 24 января, когда по ним проедет траурный кортеж с телом первого президента Монголии Пунсалмаагийн Очирбатом. Об этом сообщила государственная комиссия по организации церемонии прощания с бывшим главой монгольского государства.«Завтра 24 января будет временно ограничено движение транспорта по центральным улицам для траурного кортежа с первым президентом Монголии. Шествие начнется в 6.40 утра от больницы №3 до дома правительства. Оттуда в 9.40 начнется последний путь главы государства до кладбища. Дороги по этим маршрутам будут перекрываться максимум на 20 минут. Просим граждан проявить уважение и понимание», – обратилась к общественности комиссия.По ее информации, в церемонии прощания примут участие члены семьи, родственники, представители парламента и правительства, общественно-политические деятели. Ранее по итогам заседания монгольского правительства руководитель его администрации Ням-Осорын Учрал сообщил, что в этот день строго запрещается проведение любых массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий.Также президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух издал указ об объявлении общенационального траура с 07:00 24 января до 00:00 25 января, когда по всей стране будет приспущен государственный флаг.