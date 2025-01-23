В нацпарке Бурятии задержали первого нарушителя на снегоходе

Накануне в Забайкальском национальном парке Бурятии составили первый в 2025 году протокол об административном правонарушении. Он был составлен за передвижение на снегоходе без разрешительных документов.

Как сообщили в нацпарке, у нарушителя не было и разрешения на посещение особо охраняемой природной территории.

- Хотим еще раз напомнить всем посетителям, что самостоятельное передвижение на снегоходах и мотобуксировщиках по Забайкальскому национальному парку возможно только по одному из маршрутов и при наличии специального разрешения, полученного в офисе «Заповедного Подлеморья». Разрешение на посещение ООПТ иметь при себе обязательно. Получить его можно на КПП или онлайн, - рассказали в «Заповедном Подлеморье».

В нацпарке также добавили, что погодные условия 2025 года внесли свои коррективы в зимний туристический сезон, спортивный и любительский лов рыбы на Байкале.

- До официального открытия ледовой переправы в Чивыркуйском заливе, выезд на лёд разрешается только на специальных транспортных средствах: аэролодках, снегоходах, мотобуксировщиках, самоходных машинах на шинах низкого давления и т.д. Об открытии ледовых переправ сообщим по факту. На данный момент толщина льда Байкала недостаточна для передвижения автомобилей, - подчеркнули в нацпарке.

Фото: Елена Кокорина