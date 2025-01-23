Общество 23.01.2025 в 17:27

В Бурятии федеральных дорожников перевели на усиленный режим

На республику надвигается снежный шторм
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии федеральных дорожников перевели на усиленный режим
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии по прогнозам синоптиков 24 и 25 января ожидается ухудшение погоды. Прогнозируются снегопады, местами сильные, также возможны метели и заносы. В отдельных районах ветер будет достигать 15-20 м/с. 25 января ожидается понижение температуры на 10 и более градусов.

«В связи с надвигающейся непогодой весь личный состав подрядных организаций переведен на усиленный режим работы. Также в готовности находятся все 107 единиц дорожной техники, чтобы обеспечить безопасность на дорогах и оперативно устранять возможные проблемы, связанные с плохими погодными условиями», - сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Мониторинг на федеральных автодорогах осуществляется в режиме реального времени с помощью камер наружного наблюдения и метеопостов. В настоящее время функционирует 40 метеопостов, которые регулярно отслеживают состояние дорожного покрытия, количество выпавших осадков и другие погодные условия.

В ведомстве призывают всех автомобилистов быть внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае нештатной ситуации на федеральных автодорогах необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7 (3012)-22-07-24.
Теги
дорога

Все новости

Молодая декретница в Бурятии оказалась мошенницей
23.01.2025 в 18:12
В Улан-Удэ будут судить убийцу женщины
23.01.2025 в 17:46
У инвалида в Бурятии изъяли крупную партию наркоты
23.01.2025 в 17:38
В Улан-Удэ пропал подросток
23.01.2025 в 17:34
В Бурятии федеральных дорожников перевели на усиленный режим
23.01.2025 в 17:27
В Бурятии упростили получение льготной ипотеки
23.01.2025 в 17:12
В нацпарке Бурятии задержали первого нарушителя на снегоходе
23.01.2025 в 16:56
В Улан-Баторе перекроют центральные дороги в день похорон первого президента страны
23.01.2025 в 16:47
Эксперты не могут определить причину смерти шестимесячной девочки
23.01.2025 в 16:28
В Бурятии женщина прожила без паспорта 30 лет
23.01.2025 в 16:00
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 января

Читайте также
Молодая декретница в Бурятии оказалась мошенницей
Девушка бессовестно развела на деньги свою же подругу
23.01.2025 в 18:12
У инвалида в Бурятии изъяли крупную партию наркоты
Мешки с марихуаной он хранил в надворных постройках
23.01.2025 в 17:38
В Бурятии упростили получение льготной ипотеки
Речь идет об участниках программы «Дальневосточный гектар»
23.01.2025 в 17:12
В нацпарке Бурятии задержали первого нарушителя на снегоходе
Увеселительная прогулка для жителя Бурятии обернулась штрафом
23.01.2025 в 16:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru