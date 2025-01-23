В Бурятии федеральных дорожников перевели на усиленный режим

В Бурятии по прогнозам синоптиков 24 и 25 января ожидается ухудшение погоды. Прогнозируются снегопады, местами сильные, также возможны метели и заносы. В отдельных районах ветер будет достигать 15-20 м/с. 25 января ожидается понижение температуры на 10 и более градусов.«В связи с надвигающейся непогодой весь личный состав подрядных организаций переведен на усиленный режим работы. Также в готовности находятся все 107 единиц дорожной техники, чтобы обеспечить безопасность на дорогах и оперативно устранять возможные проблемы, связанные с плохими погодными условиями», - сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».Мониторинг на федеральных автодорогах осуществляется в режиме реального времени с помощью камер наружного наблюдения и метеопостов. В настоящее время функционирует 40 метеопостов, которые регулярно отслеживают состояние дорожного покрытия, количество выпавших осадков и другие погодные условия.В ведомстве призывают всех автомобилистов быть внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не создавать препятствий для работы дорожной техники.В случае нештатной ситуации на федеральных автодорогах необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7 (3012)-22-07-24.