Общество 23.01.2025 в 17:38

У инвалида в Бурятии изъяли крупную партию наркоты

Мешки с марихуаной он хранил в надворных постройках
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Текст: Елена Кокорина
У инвалида в Бурятии изъяли крупную партию наркоты

Безработный сельчанин из Бурятии, находящийся на инвалидности оказался под пристальным вниманием сотрудников наркоконтроля. Обыск у него дома подтвердил внушительные залежи марихуаны.

Как сообщили в МВД Бурятии, у 42-летнего мужчины изъяли около 7,5 килограммов марихуаны.

- Обыск проводили сотрудники наркоконтроля Кяхтинского района. Крупную партию марихуаны они обнаружили в мешках в надворных постройках. Часть ее находилась на чердаке бани. Подозреваемый признался, что собрал коноплю в октябре прошлого года неподалеку от села для собственного употребления. Освидетельствованием у него был установлен факт наркопотребления. Составлен протокол,- рассказали в МВД республики.

Сельчанин нигде не работает, занимается домашним хозяйством, имеет инвалидность. Ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Фото: МВД РБ

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