Общество 23.01.2025 в 18:12

Молодая декретница в Бурятии оказалась мошенницей

Девушка бессовестно развела на деньги свою же подругу
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Текст: Елена Кокорина
Молодая декретница в Бурятии оказалась мошенницей

27-летняя жительница Бурятии в декрете, бессовестно развела на деньги свою 64-летнюю подругу. Ее не смутило то, что именно она неоднократно помогала ей и выручала деньгами, когда та находилась в трудной ситуации.

Сейчас в отношении 27-летней жительницы Баргузинского района заведено уголовное дело о мошенничестве.

- Девушка незаконно оформила микрозайм на 64-летнюю знакомую. Ущерб составил 23 тысячи рублей.
В 2024 году она дважды брала на сельчанку кредитные обязательства — на 20 тысяч и 6 тысяч рублей по согласию последней — и в полном объёме их выполнила. К помощи односельчанки девушка прибегла, поскольку ей самой в связи с денежными трудностями и задолженностью по кредитной карте кредитов банки не выдавали, - рассказывают в региональном МВД.  
Между тем, в ноябре 2024 года после визита 64-летней гостьи она заметила забытый ею телефон и решила воспользоваться им: по привычному алгоритму зашла в личный кабинет владелицы в микрофинансовой организации и оформила займ на 23 тысячи рублей, однако подруге об этом не сказала.
- Потерпевшая узнала об этом лишь в середине января, когда на почту ей пришло уведомление с требованием возврата задолженности. Женщина задала вопрос 27-летней приятельнице, но та свою причастность к оформлению займа отрицала. До тех пор, пока гражданка не обратилась в полицию.
Ранее к уголовной ответственности подозреваемая не привлекалась, находится сейчас в декретном отпуске, добавили в полиции.

Фото: loon.site

 

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