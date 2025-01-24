Билеты в кино жителю Улан-Удэ обошлись в 80 тысяч рублей

Покупая два билета в кинотеатр 44-летний улан-удэнец остался практически без денег. Открыв ссылку для их приобретения, с него сняли сначала 4 тысячи, а затем 78.

Как рассказали в полиции республики сомнительную ссылку прислала ему дама сердца.

- Познакомился он с ней на сайте знакомств. В процессе общения она предложила сходить в кинотеатр и отправила мужчине ссылку на «онлайн-кассу» для приобретения билетов. Горожанин перешел по ссылке, ввел смс-коды для покупки и с его банковской карты списалось 4 тысячи рублей, - раскрывают подробности в МВД.

Однако сразу после ему поступило уведомление об ошибке и он вновь ввел полученные смс-коды, потеряв еще 78 тысяч 280 рублей. Дама сразу «слилась», ну а мужчина обратился в полицию.

Фото: loon.site