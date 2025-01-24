За езду в нетрезвом виде водителя в Бурятии оштрафовали на 200 тысяч

В Бурятии с молодого мужчины приставы взыскали 200 тысяч за вождение в нетрезвом виде. Будучи лишенным водительских прав, он уселся за руль, чтобы сгонять до магазина, но попался сотрудникам ДПС.

Как пояснили приставы республики, ранее он был лишен прав тоже за пьянство за рулем.

- 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля без прав и государственного регистрационного знака, чтобы съездить в магазин. Через 15 минут он был остановлен сотрудниками ДПС. Проведенное освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения показало 0,71 промилле. По решению суда мужчина был признан виновным. Суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей, - рассказали в УФССП.

Судебный пристав-исполнитель ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации, арестовал банковские счета и направил постановление об ежемесячном удержании задолженности из зарплаты. Штраф был взыскан в полном объеме.

Фото: loon.site