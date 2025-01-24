В Улан-Удэ прокуратура проверит ТГК-14

В Улан-Удэ прокуратура начала проверку информации о нарушениях законодательства в работе филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14». Поводом для нее стали публикации в местных средствах массовой информации.«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства при привлечении работников к сверхурочной работе, увольнении сотрудников, а также обеспечении бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - заявили в прокуратуре Бурятии.