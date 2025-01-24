Общество 24.01.2025 в 09:54

В Улан-Удэ прокуратура проверит ТГК-14

Поводом для этого стали публикации в СМИ
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прокуратура проверит ТГК-14
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ прокуратура начала проверку информации о нарушениях законодательства в работе филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14». Поводом для нее стали публикации в местных средствах массовой информации.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства при привлечении работников к сверхурочной работе, увольнении сотрудников, а также обеспечении бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - заявили в прокуратуре Бурятии.
Теги
тгк прокуратура

Все новости

В выходные в Улан-Удэ пройдут веселые старты на льду
24.01.2025 в 10:57
Вкладчики Монголии побежали в банки
24.01.2025 в 10:48
Жители Бурятии получат повышенный маткапитал
24.01.2025 в 10:40
В аэропорту Улан-Удэ на таксистов нагрянула проверка
24.01.2025 в 10:32
Новый прокурор района назначен в Улан-Удэ
24.01.2025 в 10:19
Отключения света и тепла пройдут в Улан-Удэ
24.01.2025 в 10:07
Автобусам в Улан-Удэ поменяют расписание
24.01.2025 в 10:01
В Улан-Удэ прокуратура проверит ТГК-14
24.01.2025 в 09:54
За езду в нетрезвом виде водителя в Бурятии оштрафовали на 200 тысяч
24.01.2025 в 09:34
Минсельхоз Бурятии выделил 10 миллионов на мифическую молочную ферму
24.01.2025 в 09:34
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 января

Читайте также
Вкладчики Монголии побежали в банки
Объем депозитов в стране вырос на 28%
24.01.2025 в 10:48
Жители Бурятии получат повышенный маткапитал
Он проиндексирован почти на 10%
24.01.2025 в 10:40
В аэропорту Улан-Удэ на таксистов нагрянула проверка
Рейды выявили ряд нарушений
24.01.2025 в 10:32
Отключения света и тепла пройдут в Улан-Удэ
Это связано с ремонтными работами
24.01.2025 в 10:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru