Общество 24.01.2025 в 09:54
В Улан-Удэ прокуратура проверит ТГК-14
Поводом для этого стали публикации в СМИ
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прокуратура начала проверку информации о нарушениях законодательства в работе филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14». Поводом для нее стали публикации в местных средствах массовой информации.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства при привлечении работников к сверхурочной работе, увольнении сотрудников, а также обеспечении бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - заявили в прокуратуре Бурятии.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства при привлечении работников к сверхурочной работе, увольнении сотрудников, а также обеспечении бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - заявили в прокуратуре Бурятии.
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