Общество 24.01.2025 в 10:01

Автобусам в Улан-Удэ поменяют расписание

Корректировки затронут сразу три маршрута
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Текст: Елена Кокорина
Автобусам в Улан-Удэ поменяют расписание

Улан-удэнцев просят обратить внимание на грядущие изменения в расписании некоторых автобусных маршрутов уже со следующей недели. Это делается для оптимизации городского транспортного обслуживания.

- Для улучшения транспортного обслуживания населения с 28 января на маршрутах № 11, 21А и 51 будет действовать новое расписание. На маршруте №21а увеличится количество рейсов. На маршрутах № 11 и 51 произойдет корректировка времени между рейсами, - сообщили в МУП «Городские маршруты».

С расписанием движения автобусов можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru. Также узнать детали можно по телефону диспетчера: 44-72-10. Время движения автобусов и схему маршрутов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru.

- Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания жители могут обращаться по телефону «горячей линии»: 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни, - добавили в ведомстве.

Фото: МУП «Городские маршруты»


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