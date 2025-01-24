Отключения света и тепла пройдут в Улан-Удэ

Сегодня целый ряд домов в Улан-Удэ останется без электричества, тепла и горячей воды. Как сообщили в мэрии города, это связано с проведением ремонтных работ.с 10:00 до 17:00- ул. Вакарина 45, 51, 82, ул. Дарвина 12-33, ул. Короленко 33-39.- ул. Фианитовая 1-11, мкр. Таежный 1-84.с 10:00 до 16:00- СНТ Строитель ул. Подорожная 1-15 проезд, ул. Яблочная 1, 2-й проезд, ул. Подорожная, 1-69, ул. Псковская 2-11.с 10 :00 до 14:00- ул. Гайдара 2, 4, 4а, ул. Чертенкова 102А, 106, 106/1- ул. Жердева 56- ул. Дашиева 8, 9;- ул. Гармаева 51.