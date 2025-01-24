Общество 24.01.2025 в 10:07

Отключения света и тепла пройдут в Улан-Удэ

Это связано с ремонтными работами
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Текст: Андрей Константинов
Отключения света и тепла пройдут в Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»
Сегодня целый ряд домов в Улан-Удэ останется без электричества, тепла и горячей воды. Как сообщили в мэрии города, это связано с проведением ремонтных работ.

Электричество отключат по следующим адресам:

с 10:00 до 17:00

- ул. Вакарина 45, 51, 82, ул. Дарвина 12-33, ул. Короленко 33-39.

- ул. Фианитовая 1-11, мкр. Таежный 1-84.

с 10:00 до 16:00

- СНТ Строитель ул. Подорожная 1-15 проезд, ул. Яблочная 1, 2-й проезд, ул. Подорожная, 1-69, ул. Псковская 2-11.

Тепла и горячей воды не будет по следующим адресам:

с 10 :00 до 14:00

- ул. Гайдара 2, 4, 4а, ул. Чертенкова 102А, 106, 106/1

- ул. Жердева 56

- ул. Дашиева 8, 9;

- ул. Гармаева 51.
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