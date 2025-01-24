В аэропорту Улан-Удэ на таксистов нагрянула проверка

В Улан-Удэ подвергли очередной проверке таксистов, работающих на территории международного аэропорта «Байкал». Очередной рейд провели сотрудники минтранса Бурятии совместно с Госавтоинспекцией.

- В результате проверки было выявлено два нарушения: перевозка ребенка без кресла и не пристёгнутый ремень безопасности. Составлены протоколы об административном правонарушении. С другими водителями такси были проведены профилактические беседы, - сообщили в минтрансе республики.

Для получения информации об обязательных требованиях в сфере перевозок пассажиров и багажа, а также для получения разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, водителям рекомендуют обращаться по тел. 44-31-08, либо по адресу министерства г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11а, каб. 205.

Фото: loon.site