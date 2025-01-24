Общество 24.01.2025 в 10:40
Жители Бурятии получат повышенный маткапитал
Он проиндексирован почти на 10%
Текст: Андрей Константинов
С 1 февраля в России повысится размер выплаты материнского капитала. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, маткапитал увеличится на 9,5% в соответствии с фактической инфляцией. Это касается не только новых родителей, но и тех, кто получил сертификат в предыдущие годы. Остаток средств на счете также будет проиндексирован.
После повышения сумма маткапитала на первого ребёнка увеличится на 60 тысяч рублей — до 690 тысяч рублей.
На 20 тысяч увеличится сумма, которую выплачивают при рождении второго ребёнка, если семья получала поддержку при рождении первого — до 222 тысяч рублей.
Если семья не получала выплату при рождении первенца, то при рождении второго она получит 912 тысяч рублей. Это почти на 80 тысяч больше текущей суммы.
После повышения сумма маткапитала на первого ребёнка увеличится на 60 тысяч рублей — до 690 тысяч рублей.
На 20 тысяч увеличится сумма, которую выплачивают при рождении второго ребёнка, если семья получала поддержку при рождении первого — до 222 тысяч рублей.
Если семья не получала выплату при рождении первенца, то при рождении второго она получит 912 тысяч рублей. Это почти на 80 тысяч больше текущей суммы.
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