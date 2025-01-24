Общество 24.01.2025 в 10:40

Жители Бурятии получат повышенный маткапитал

Он проиндексирован почти на 10%
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Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии получат повышенный маткапитал
Фото: архив «Номер один»
С 1 февраля в России повысится размер выплаты материнского капитала. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, маткапитал увеличится на 9,5% в соответствии с фактической инфляцией. Это касается не только новых родителей, но и тех, кто получил сертификат в предыдущие годы. Остаток средств на счете также будет проиндексирован.

После повышения сумма маткапитала на первого ребёнка увеличится на 60 тысяч рублей — до 690 тысяч рублей.

На 20 тысяч увеличится сумма, которую выплачивают при рождении второго ребёнка, если семья получала поддержку при рождении первого — до 222 тысяч рублей.

Если семья не получала выплату при рождении первенца, то при рождении второго она получит 912 тысяч рублей. Это почти на 80 тысяч больше текущей суммы.

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