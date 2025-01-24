Общество 24.01.2025 в 10:48

Вкладчики Монголии побежали в банки

Объем депозитов в стране вырос на 28%
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Текст: Дмитрий Родионов
Вкладчики Монголии побежали в банки
Фото: архив «Номер один»
На конец декабря 2024 года объем депозитов в Монголии в национальной валюте достиг 22 трлн тугриков, что на 989 млрд тугриков или на 4,7 процента больше, чем в предыдущем месяце, и на 4,9 трлн тугриков или на 28,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2023 года.

По данным Национального статистического комитета, 86,1 процента национальных сбережений принадлежат гражданам, а 13,9 процента - предприятиям и организациям. Об этом сообщает информационное агентство «Монцамэ».

Вклады в иностранной валюте на конец прошлого года достигли 4,9 трлн тугриков. По сравнению с предыдущим месяцем валютные вклады увеличились на 325,1 млрд тугриков или на 7,2 процента, но снизились на 142,6 млрд тугриков или на 2,9 процента по сравнению с 2023 годом.

Ранее сообщалось, что темпы роста экономики Монголии достигли 7% ВВП, страна получает дополнительные средства от экспорта энергоносителей и золота, а в страну хлынул поток иностранных инвестиций. В этих условиях благосостояние населения растет, что приводит к росту сбережений граждан для получения дополнительных доходов.
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