Вкладчики Монголии побежали в банки

На конец декабря 2024 года объем депозитов в Монголии в национальной валюте достиг 22 трлн тугриков, что на 989 млрд тугриков или на 4,7 процента больше, чем в предыдущем месяце, и на 4,9 трлн тугриков или на 28,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2023 года.По данным Национального статистического комитета, 86,1 процента национальных сбережений принадлежат гражданам, а 13,9 процента - предприятиям и организациям. Об этом сообщает информационное агентство «Монцамэ».Вклады в иностранной валюте на конец прошлого года достигли 4,9 трлн тугриков. По сравнению с предыдущим месяцем валютные вклады увеличились на 325,1 млрд тугриков или на 7,2 процента, но снизились на 142,6 млрд тугриков или на 2,9 процента по сравнению с 2023 годом.Ранее сообщалось, что темпы роста экономики Монголии достигли 7% ВВП, страна получает дополнительные средства от экспорта энергоносителей и золота, а в страну хлынул поток иностранных инвестиций. В этих условиях благосостояние населения растет, что приводит к росту сбережений граждан для получения дополнительных доходов.