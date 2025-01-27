Общество 27.01.2025 в 09:00

Понижение в должности

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Текст: Номер один
Понижение в должности
Номер один

Вопрос: «Можно ли понизить в должности работника, который не справляется с обязанностями?»

Работника, который не справляется со своей работой, нельзя понизить в должности. При этом перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника. Поскольку перевод изменяет условия трудового договора, требуется оформить допсоглашение к договору и внести соответствующие сведения в трудовую книжку или информацию о переводе в сведения о трудовой деятельности.

Переводом на другую работу при продолжении работы у того же работодателя (т.е. без расторжения существующего трудового договора) считается:

- постоянный перевод;

- временный перевод.

По общему правилу на постоянный или временный перевод необходимо наличие письменного согласия работника.

По письменному соглашению сторон работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя.

Не требуется согласия работника на перевод при катастрофах природного или техногенного характера, производственных авариях, несчастных случаях на производстве, пожарах, наводнениях, землетрясениях, эпидемиях или эпизоотиях, а также о любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения, или его части.

Также не требуется согласия работника на перевод сроком до 1 месяца в случаях:

- простоя (временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера);

- необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества;

- замещения временно отсутствующего работника.

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