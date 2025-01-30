Общество 30.01.2025 в 09:00
Назначенные меры соцподдержки
Где найти информацию?
Текст: Номер один
Вопрос: «Как узнать о всех назначенных мерах поддержки?»
Для этого достаточно оформить выписку о назначенных пособиях и выплатах. Сделать это можно на портале «Госуслуги».
В выписке можно найти:
- информацию о федеральных и региональных мерах поддержки (пенсии, пособия, денежные выплаты);
- сроки назначения и периодичность выплат (ежемесячные или разовые);
- размер каждой выплаты;
- данные о получателе выплат.
Выписку можно заказать за период последних 6 месяцев, 1 года, 2 лет или за конкретные даты.
После оформления заявки выписка придет в личный кабинет. Документ можно скачать, отправить по электронной почте или распечатать.
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