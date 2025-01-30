Назначенные меры соцподдержки

Вопрос: «Как узнать о всех назначенных мерах поддержки?»

Для этого достаточно оформить выписку о назначенных пособиях и выплатах. Сделать это можно на портале «Госуслуги».

В выписке можно найти:

- информацию о федеральных и региональных мерах поддержки (пенсии, пособия, денежные выплаты);

- сроки назначения и периодичность выплат (ежемесячные или разовые);

- размер каждой выплаты;

- данные о получателе выплат.

Выписку можно заказать за период последних 6 месяцев, 1 года, 2 лет или за конкретные даты.

После оформления заявки выписка придет в личный кабинет. Документ можно скачать, отправить по электронной почте или распечатать.