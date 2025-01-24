Общество 24.01.2025 в 11:45

Житель Бурятии сжег авто обидчика и чудом избежал уголовного дела

Он просто извинился и возместил причиненный ущерб
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии сжег авто обидчика и чудом избежал уголовного дела

Житель Гусиноозерска решил наказать обидчика своей матери за агрессивную езду и ночью поджег его автомобиль с помощью бензина и спички. Однако в последующем произошло просто чудо и уголовное дело на поджигателя было закрыто, в связи с примирением обеих сторон.

Как оказалось, летом прошлого года мать пожаловалась ему на соседа, который чуть не сбил ее на своей автомашине. На следующий день он увидел, что обидчик снова агрессивно ездит на своем автомобиле и в ту же ночь решил наказать своза это.

- Взяв пластиковую бутылку с бензином, он подошел к автомобилю соседа, у которого было приоткрыто окно задней левой пассажирской двери. После чего вылил бензин в приоткрытое окно в салон автомобиля, зажег спичку и кинул ее в салон следом. Таким образом он уничтожил транспортное средство своего обидчика, причинив ему значительный ущерб, - рассказали в паблике «Весь Гусиноозерск» ссылаясь на суд города.

Действия поджигателя суд квалифицировал как умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, однако его защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела.

- Ходатайство о прекращении уголовного дела было подано в связи с тем, что стороны помирились, обвиняемый загладил причиненный потерпевшему ущерб путем возмещения суммы ущерба и принесения извинений, которые потерпевший принял. Постановлением Гусиноозерского городского суда Республики Бурятия уголовное дело было прекращено, а обвиняемый освобожден от уголовной ответственности, - сообщили в суде.

Фото: loon.site

 

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