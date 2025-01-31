Общество 31.01.2025 в 09:00

Штрафы за нарушение ПДД

Что изменилось с 1 января?
A- A+
Текст: Номер один
Штрафы за нарушение ПДД
Номер один

Вопрос: «Какие штрафы за нарушение ПДД увеличили с нового года?» 

Олег Тимофеевич М.

С нового года произошло увеличение размера некоторых штрафов за нарушение правил дорожного движения.

В КоАП появляется новая статья: за повторное управление незастрахованным по ОСАГО транспортным средством. До этого за такое нарушение инспектор выписывал на дороге постановление о штрафе 800 рублей. Сейчас такое нарушение будет стоить в разы дороже - от 3 до 5 тысяч.

Увеличиваются в полтора раза штрафы за следующие нарушения:

- превышение скорости;

- пересечение сплошной разметки;

- нарушение требований знаков;

- управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования.

Причем такие подвижки сделаны по составам, которые составляют массовую часть нарушений. Это проезд на красный свет, нарушение разметки, требований знаков.

Закон вводит и другие важные новации. Речь идет о сокращении скидки на своевременную уплату штрафа. Если раньше водитель мог уплатить его половину, то с 1 января сможет оплатить только 3/4 . То есть 75 процентов. Ему простят лишь 25 процентов.

Теги
справбюро

Все новости

Школьников Улан-Удэ вновь освободили от занятий
31.01.2025 в 09:44
В Бурятии ищут пропавшую 25-летнюю девушку
31.01.2025 в 09:42
В Бурятии помогли вернуть деньги обманутому «вкладчику»
31.01.2025 в 09:19
Штрафы за нарушение ПДД
31.01.2025 в 09:00
В центре Улан-Удэ за нарушения прикрыли «Инталию»
31.01.2025 в 08:56
Жителей Бурятии неприятно удивят грядущие счета от энергетиков
31.01.2025 в 06:00
«Иволгинский потрошитель» сознался еще в одном убийстве в Бурятии
30.01.2025 в 17:39
Новую инфекционку в Улан-Удэ начнут строить в 2028 году
30.01.2025 в 17:06
При переходе через пути ВСЖД пострадало 59 человек
30.01.2025 в 17:02
В Монголии начали запрещать опасные для детей конные скачки
30.01.2025 в 16:35
ЗУРХАЙ
с 29 января по 4 февраля

Читайте также
Школьников Улан-Удэ вновь освободили от занятий
Температура воздуха в столице Бурятии составляет -32°
31.01.2025 в 09:44
В Бурятии помогли вернуть деньги обманутому «вкладчику»
Мошенники развели его почти на 2 млн
31.01.2025 в 09:19
В центре Улан-Удэ за нарушения прикрыли «Инталию»
Популярное у горожан кафе прикроют до конца весны
31.01.2025 в 08:56
Жителей Бурятии неприятно удивят грядущие счета от энергетиков
Ставка тарифа на электроэнергию выросла при росте потребления
31.01.2025 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru