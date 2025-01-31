Вопрос: «Какие штрафы за нарушение ПДД увеличили с нового года?»

Олег Тимофеевич М .

С нового года произошло увеличение размера некоторых штрафов за нарушение правил дорожного движения.

В КоАП появляется новая статья: за повторное управление незастрахованным по ОСАГО транспортным средством. До этого за такое нарушение инспектор выписывал на дороге постановление о штрафе 800 рублей. Сейчас такое нарушение будет стоить в разы дороже - от 3 до 5 тысяч.

Увеличиваются в полтора раза штрафы за следующие нарушения:

- превышение скорости;

- пересечение сплошной разметки;

- нарушение требований знаков;

- управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования.

Причем такие подвижки сделаны по составам, которые составляют массовую часть нарушений. Это проезд на красный свет, нарушение разметки, требований знаков.

Закон вводит и другие важные новации. Речь идет о сокращении скидки на своевременную уплату штрафа. Если раньше водитель мог уплатить его половину, то с 1 января сможет оплатить только 3/4 . То есть 75 процентов. Ему простят лишь 25 процентов.