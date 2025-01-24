В центре Улан-Удэ изменится схема движения

В Улан-Удэ с 27 января на улицу Смолина перекроют участок дороги перед поворотом направо на улицу Сухэ-Батора.«В связи с обновлением коммунальных сетей движение по ул. Смолина будет осуществляться только прямо, в сторону остановки «Виадук», - сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».Для автомобилистов и общественного транспорта, направляющихся на ул. Сухэ-Батора, будет организован объезд через улицы Ербанова и Ранжурова. Так, изменится схема движения маршрутов № 97 и 97К в сторону площади Советов.Также для горожан будет закрыт пешеходный переход у перекрестка с ул. Сухэ-Батора - он обозначен на схеме зеленым цветом.«Работы по замене ветхих сетей водоснабжения на этом участке продлятся ориентировочно до конца марта», - отметили в «Улан-Удэстройзаказчике».