Общество 24.01.2025 в 11:58

В центре Улан-Удэ изменится схема движения

Поворот направо со Смолина на Сухэ-Батора запретят
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Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ изменится схема движения
В Улан-Удэ с 27 января на улицу Смолина перекроют участок дороги перед поворотом направо на улицу Сухэ-Батора.

«В связи с обновлением коммунальных сетей движение по ул. Смолина будет осуществляться только прямо, в сторону остановки «Виадук», - сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

Для автомобилистов и общественного транспорта, направляющихся на ул. Сухэ-Батора, будет организован объезд через улицы Ербанова и Ранжурова. Так, изменится схема движения маршрутов № 97 и 97К в сторону площади Советов.

Также для горожан будет закрыт пешеходный переход у перекрестка с ул. Сухэ-Батора - он обозначен на схеме зеленым цветом.

«Работы по замене ветхих сетей водоснабжения на этом участке продлятся ориентировочно до конца марта», - отметили в «Улан-Удэстройзаказчике».
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