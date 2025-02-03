Вопрос: «Что нельзя вернуть в магазин?»

Илья П.

В Роскачестве напомнили, какие подарки не получится вернуть в магазин, несмотря на то, что они не понравились. По закону «О защите прав потребителей», если товар не подошел, его можно вернуть продавцу в течение 14 дней. Но при этом есть товары, на которые это правило не распространяется. Их магазин возьмет назад, только если они окажутся бракованными. И в некоторых случаях этот факт сможет подтвердить только экспертиза.

Не возьмут назад такие невозвратные товары, как продукты питания, бытовая техника и электроника, парфюмерия и косметика, предметы личной гигиены, белье и чулочно-носочные изделия, ювелирные украшения из драгоценных металлов и с драгоценными камнями.

Также не получится вернуть подаренных животных или растения. На этом список невозвратных товаров не заканчивается. В него входят книги, машины и мотовелотовары, мебель.

Для того, чтобы сдать в магазин «возвратный», но не подошедший товар, должны быть сохранены чек, оригинальная упаковка, сам товар не должен использоваться до возврата.