Трудовые права на удаленке

Вопрос: «Какие трудовые права есть у работника на удаленке?»

Леонид Т., г. Улан-Удэ

Если вы работаете в штате, а не в качестве ИП, самозанятого или по гражданско-правовому договору, то должны соблюдаться следующие правила:

1. Вас должны устроить официально — подписать трудовой договор или оформить допсоглашение, если переходите из офиса на удаленку. Когда дистанционный формат вводят экстренно, например из-за наводнения или пандемии, работодатель выпускает локальный акт внутри компании.

2. Вы должны придерживаться графика, если он прописан в договоре, допсоглашении или акте компании. Например, работать в формате пятидневки с 09:00 до 18:00.

3. Вас должны ознакомить с правилами охраны труда, а также вносить за вас платежи в Соцфонд.

4. Вам должны предоставить оборудование для работы или компенсировать затраты, если пользуетесь своими устройствами — например, ноутбуком или мобильным.

5. Вам оплачивают больничный и ежегодный отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней.

6. Вы должны отчитываться о работе. В каком формате — пропишут в трудовом договоре, допсоглашении или внутреннем акте. Например, могут установить сроки для ваших отчетов о выполненных задачах.

Чтобы защитить свои права:

- внимательно читайте трудовой договор перед тем, как его подписать, а также все допсоглашения к нему и локальные акты компании;

- сохраняйте переписки с работодателем, касающиеся условий вашей работы. Например, делайте скриншоты сообщений;

- если ваши права нарушают, обращайтесь в трудовую инспекцию или суд.