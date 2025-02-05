Вопрос: «Что делать, если на улице нашли банковскую карту?»

Тимофей Александрович С.

Если на улице или в банкомате вам попалась чужая банковская карта, не торопитесь самостоятельно искать ее владельца. Это может быть мошенническая схема. О находке нужно немедленно сообщить в полицию или банк — на каждой карте есть номер, по которому можно обратиться.

Если нашли карту в банкомате. Не трогайте ее — банкоматы запрограммированы забирать карту, если ее не вытащил владелец. Как правило, на экране аппарата высвечивается обратный отсчет. Карту вместе с деньгами из банкомата извлекут инкассаторы. С владельцем свяжутся и вернут находку держателю или уничтожат, если хозяин уже оформил перевыпуск.

Если нашли карту на улице. По закону нашедший потерянную вещь обязан сообщить об этом владельцу или ответственному лицу — это статья 227 Гражданского кодекса РФ. На обороте карты указан телефон банка, выпустившего карту. Позвоните по нему, представьтесь и сообщите о находке. Банк должен связаться с владельцем и заблокировать карту, если потеря подтвердилась. После этого найденную карту можно сломать и выбросить — ответственности за порчу не будет.

Если банк не отреагировал на сообщение о находке, можно отнести ее в полицию. Будьте готовы дождаться своей очереди и написать заявление, в котором нужно указать, где, когда и при каких обстоятельствах вы нашли карту. После этого сотрудники полиции заберут ее на хранение.

Не пытайтесь найти держателя карты по указанному на ней имени. Вместо благодарности вы можете получить обвинения: если кто-то успел воспользоваться находкой и снять с нее деньги, вы рискуете оказаться среди подозреваемых.

Также вы можете стать жертвой мошенников. Они намеренно «теряют» карту, а нашедшему говорят, что денег на ней стало меньше, чем было. Затем требуют вернуть якобы украденное, угрожая полицией.

Не публикуйте фотографии карты! В городских сообществах, в соцсетях и в домовых чатах соседи публикуют посты о найденных вещах, чтобы их вернуть. Но не стоит делать так с банковскими картами! Даже данных на лицевой стороне хватит мошенникам, чтобы обмануть владельца и украсть деньги.

К тому же, если разместить пост в соцсетях, вам скорее напишут злоумышленники, желающие заполучить данные карты, чем реальный владелец.

Помните, что тот, кто пользуется чужой картой без разрешения, совершает кражу — это 158-я статья УК РФ! Если хозяин карты написал заявление в полицию, правоохранители с помощью банковской выписки выяснят, где ею расплачивались. В магазинах и банкоматах стоят видеокамеры — найти человека не составит труда. Наказание — штраф в размере 100–500 тыс. рублей или до шести лет лишения свободы.