Общество 24.01.2025 в 12:37

У бойцов СВО забрали инвалидные коляски

Взамен сломанных им купили новые электрические
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Текст: Елена Кокорина
У бойцов СВО забрали инвалидные коляски

В Полномочном представительстве Бурятии в Москве сообщили, что у бойцов СВО, проходящих лечение в госпитале российской столицы, забрали две сломанные инвалидные коляски. Взамен старых им купили новые электроколяски.

- Организаторы международного фестиваля скорости на льду «Байкальская миля» недавно внесли свой вклад в поддержку бойцов СВО. Сергей Мальцев от лица организаторов и участников фестиваля забрал две сломанные коляски у парней. Поскольку отремонтировать их быстро не получилось, ребята объявили сбор средств среди всех друзей фестиваля и закупили две новые электроколяски, а также пообещали приобрести ещё три механические. От всей души благодарим энтузиастов скорости за поддержку и заботу о бойцах спецоперации, - сообщили в группе Полпредства.

В ближайшее время новые коляски будут переданы защитникам.

Фото: Полпредство Бурятии в Москве

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