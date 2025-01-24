У бойцов СВО забрали инвалидные коляски

В Полномочном представительстве Бурятии в Москве сообщили, что у бойцов СВО, проходящих лечение в госпитале российской столицы, забрали две сломанные инвалидные коляски. Взамен старых им купили новые электроколяски.

- Организаторы международного фестиваля скорости на льду «Байкальская миля» недавно внесли свой вклад в поддержку бойцов СВО. Сергей Мальцев от лица организаторов и участников фестиваля забрал две сломанные коляски у парней. Поскольку отремонтировать их быстро не получилось, ребята объявили сбор средств среди всех друзей фестиваля и закупили две новые электроколяски, а также пообещали приобрести ещё три механические. От всей души благодарим энтузиастов скорости за поддержку и заботу о бойцах спецоперации, - сообщили в группе Полпредства.

В ближайшее время новые коляски будут переданы защитникам.

Фото: Полпредство Бурятии в Москве