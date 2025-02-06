Осторожно! Мошенники!
Вопрос: «Что делать, если сообщили мошенникам свои данные?»
Инна Тимофеевна Ф.
Если вы случайно продиктовали мошенникам код для входа на «Госуслуги» или перешли по подозрительной ссылке и ввели данные карты — не паникуйте. Главное — действовать быстро.
Банковская карта. Если данные вашей банковской карты узнали аферисты:
- поменяйте пароль и код доступа для сайта и приложения банка;
- заморозьте карты и счета;
- позвоните в банк, сообщите о мошенничестве и продиктуйте номер аферистов — там помогут его заблокировать и перевыпустить ваши карты;
- попросите близких и работодателя пока не переводить вам деньги.
Государственные сервисы. Если мошенники могли получить доступ, например, к «Госуслугам»:
- как можно скорее смените пароль;
- если получится зайти в личный кабинет, проверьте недавно отправленные согласия и выданные разрешения и отзовите их;
- сообщите о случившемся в МВД.
Номер телефона. Если подозреваете, что злоумышленники заполучили ваши личные данные и могут перевыпустить вашу сим-карту, предоставив фальшивую доверенность:
- сообщите своему оператору о возможном мошенничестве — вам подскажут алгоритм действий;
- постарайтесь привязать соцсети и мессенджеры к другому номеру;
- следите за СМС: в них может быть информация о блокировке или перевыпуске сим-карты;
- скажите близким и коллегам, что с вашего телефона с ними могут связываться аферисты.
Мессенджеры и соцсети. Если думаете, что посторонние получили доступ к вашему аккаунту:
- смените пароль и включите двухфакторную аутентификацию;
- найдите в настройках список привязанных устройств и отключите все незнакомые;
- сообщите о подозрениях в службу поддержки;
- попросите друзей, близких и коллег пожаловаться в службу поддержки, если аферисты будут писать им с украденного у вас аккаунта.