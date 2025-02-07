Общество 07.02.2025 в 09:00

Больничный для самозанятого

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Текст: Номер один
Больничный для самозанятого
Pixabay

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, может ли самозанятый оформить больничный?»

Галина П.

Оплачиваемый больничный положен тем, кто работает по трудовому договору. Но иногда и самозанятый может получить деньги за пропущенные по болезни дни. Один из таких случаев, если он зарегистрировал самозанятость при наличии статуса ИП и полностью перешел на уплату налога на профессиональный доход (НПД). Тогда он может оформить договор о добровольном страховании в СФР и платить регулярные взносы по нему.

Как самозанятому с ИП зарегистрироваться в СФР?

- Через «Госуслуги» — «Регистрация в качестве самозанятого».

- Лично в отделении по месту жительства или в МФЦ. С собой надо взять заявление о регистрации в качестве страхователя и копию паспорта. А если человек только стал ИП, то еще и свидетельство о регистрации ИП, лист записи ЕГРИП или справку о плательщике НПД, ИНН.

- Отправить заказное письмо — к нему нужно приложить тот же пакет документов, что и при личном визите.

СФР в течение трех рабочих дней поставит на учет, присвоит регистрационный номер и сформирует уведомление о регистрации. Его получают в отделении Соцфонда или по почте, способ нужно указать в заявлении.

Как оплатить добровольные страховые взносы? Добровольные страховые взносы за текущий год нужно уплатить до 31 декабря включительно, а больничный начнут оплачивать в следующем году. Сколько ИП отработает — неважно. Взносы можно перечислить один раз полностью, разделить на четыре ежеквартальных или 12 ежемесячных платежей. Узнать реквизиты нужно в отделении СФР.

Стоимость определяется по формуле: МРОТ на начало года (22 440 руб. с 2025 года) × тариф страховых взносов (2,9%) × 12 месяцев. Получается 7821 руб. 12 коп. в 2025 году.

Как получить деньги за больничный? Если самозанятый заболел, ему надо вызвать врача или сходить в поликлинику и обязательно открыть электронный больничный. А после выздоровления закрыть его и подать заявление о выплатах в отделение Соцфонда либо через его сайт sfr.gov.ru.

Получить деньги можно или через отделение Почты России, или на банковскую карту. Способ нужно указать при заключении договора о страховании.

Деньги перечислят в течение 10 рабочих дней.

Сумма зависит от длительности больничного, МРОТ, а также страхового стажа:

- менее пяти лет — 60% от среднего заработка;

- от пяти до восьми лет — 80%;

- более восьми лет — 100%.

 

 

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