Без права на ошибку

На вопрос о том, как относится к его работе супруга, отец трех дочерей ответил, что совершенно спокойно, по крайней мере, она не показывает свои переживания.







24 января свой профессиональный праздник отметили сотрудники инженерной службы Росгвардии. Эта служба образована в далеком 1947 году. Сейчас инженерная служба Росгвардии занимается разминированием взрывоопасных предметов и выполняет задачи в рамках мероприятий по обеспечению общественной безопасности. Так, в 2024 году специалисты-взрывотехники провели около 600 профилактических осмотров, обеспечив безопасность на всех массовых мероприятиях Бурятии, а также 172 раза выезжали по сообщениям об угрозах взрывов.База инженерно-технического подразделения сил специального назначения территориального Управления Росгвардии находится на окраине города. На отведенной территории есть площадка для дрессировки служебных собак и вольеры, спортзал, тир, а также православная часовня, дуган и мемориал погибшим сотрудникам «Шагнувшие в бессмертие». Пройдя строгую охрану, мы встретились с сотрудником инженерно-технического отделения ОМОН «Кречет» Управления Росгвардии Республики Бурятия Баиром Б. Он рассказал, что служит в данном подразделении на протяжении десяти лет. Баир неоднократно выезжал на территорию Северо-Кавказского региона, а также в зону специальной военной операции для выполнения служебно-боевых задач.- Окончил я БГСХА, факультет ветеринарной медицины. После пошел служить в Вооруженные Силы РФ. Полученное образование дало толчок начать работать с животными, и я стал дрессировщиком служебных собак. После демобилизации устроился в органы внутренних дел в патрульно-постовую службу, где работал кинологом по профилю «общий розыск», выезжал со следственно-оперативной группой на преступления. Затем прошел дополнительное обучение по подготовке кинологов по направлению «Поиск взрывчатых веществ». В 2015 году перевелся в ОМОН. Службу в отряде начал с кинолога, затем стал взрывотехником, а с прошлого года служу инженером-сапером, - рассказал росгвардеец Баир. - Работая кинологом на протяжении восьми лет и выезжая по сигналу на угрозы взрыва, я видел работу своих коллег-саперов. Поэтому, набравшись опыта, решил идти дальше. А когда появилась возможность, я с удовольствием перешел на новую должность.- Мне, конечно, было проще работать с животными, потому что я уже знал специфику, анатомию, экстерьер собак. Выбрав свою собаку, ты знакомишься с ее темпераментом, характером. Но ее дрессировка – очень сложный и долгий процесс. Собака только три месяца привыкает к своему хозяину. А выполнять команды общего послушания, такие как «сидеть», «лежать» и прочие, учится в течение года при условии каждодневных занятий. Затем прививаются специальные навыки по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, - рассказывает Баир.Также сотрудник инженерной службы ОМОН рассказал, как вырабатывается условный рефлекс у собак при поиске веществ. Для этого используют кусочки колбасы, одна из которых со взрывчатым веществом. Собака при обнаружении запаха взрывчатки садится - так она подает знак хозяину о находке.Каждая минно-розыскная собака с момента рождения служит у кинологов не более восьми лет.- Свою первую собаку, когда она ушла на заслуженный отдых, я увез к родителям в деревню, - поделился Баир.Ни одна служебная собака не заканчивает свою жизнь в приютах для животных. Все собаки после окончания «службы» переезжают домой к своим кинологам.- В прошлом году мы выезжали на берег реки Уды, где мужчина обнаружил в кустах металлический предмет, покрытый ржавчиной, конструктивно схожий со снарядом. В ходе обследования установили, что найденный предмет является боевой гранатой РГД-5 с элементами сильной коррозии. Боеприпас был со следами взрывчатых веществ и представлял угрозу. Мы его поместили в специализированный контейнер, вывезли в безопасное место и уничтожили накладным зарядом, - вспоминает инженер-сапер.По сигналу угрозы взрыва самыми первыми отрабатывают территорию кинолог с собакой. Если собака обозначила наличие взрывчатого вещества, к работе приступает инженер-сапер. И тут сапер остается один на один с опасным предметом: идентифицирует, определяет наличие взрывчатых веществ и начинает работу по разминированию. Со слов Баира, страшно всегда, независимо от наличия опыта.- Каждый раз при выезде по сигналу угрозы взрыва присутствует волнение, но главное – соблюдать меры безопасности при выполнении своей работы. Постепенно волнение уходит, и мы спокойно выполняем свою работу. Остается только сосредоточение на выполнении своих задач. Повысить уровень самоконтроля помогают занятия спортом. Я, например, люблю бегать. Во время бега остаюсь один на один со своими мыслями, хорошо проветривается голова, а после чувствую полное удовлетворение, - поделился инженер-взрывотехник.Все сотрудники спецподразделения - физически и морально подготовленные бойцы. Они постоянно сдают нормативы по физической и огневой подготовке, проходят психологическую диагностику. Сотрудники инженерно-технического подразделения не только занимаются разминированием и профилактическими осмотрами, но и выполняют функции бойца спецподразделения – выезжают на задержание опасных преступников, в том числе вооруженных. Разительное отличие от других специалистов в ОМОНе - это то, что взрывотехники могут выполнить функцию любого сотрудника отряда. Тогда как сотрудник из другого подразделения не сможет выполнить задачу взрывотехника, потому что нужны специальные навыки.Только в 2024 году сотрудники выезжали по сигналу угрозы взрыва 172 раза, из них 106 случаев были ложными, соответственно, остальные 66 – реальные угрозы взрыва, которые успешно ликвидированы.В основном сотрудники выезжали на звонки по находкам взрывчатых веществ - боеприпасов, которые предприимчивые люди привозят сдавать в пункты приема металлолома. После того как приемщикам металлолома запретили их принимать, люди начали избавляться от них как от ненужного балласта, просто выбрасывая вдоль дорог, на поля или пустыри. Как утверждают сотрудники подразделения, актуальность выездов увеличивается весной, когда начинаются сельскохозяйственные работы при вспашке полей и огородов. Если обнаруживается артиллерийский снаряд, он передается военным саперам для дальнейшей утилизации.- Бытует общественное мнение, что когда часто поступают ложные угрозы взрывов, можно расслабиться и не досматривать. Придерживаться такого мнения чревато тем, что из 100 ложных сигналов 101-й вызов будет с реальной угрозой. Это может быть сделано специально, чтобы усыпить бдительность, - предостерегает инженер-сапер.Как рассказали сотрудники инженерной службы, бывали и весьма забавные случаи. Приехав по вызову, они однажды обнаружили забытую кем-то коробку с мороженым прямо на остановке общественного транспорта.С обывательской точки зрения, ложная угроза воспринимается как повод выдохнуть и расслабиться. По крайней мере, сказать «Слава богу!». Но не для саперов, потому что они находятся в режиме повышенной готовности каждое свое дежурство. Чтобы понять специфику работы, мы расспросили, как проходит дежурство сапера.- Приходя на службу, мы получаем оружие, идем на развод, берем ориентировки, инструктаж во время суточного наряда. Есть постоянные наружные и внутренние обходы территории, которые проходят ежечасно. Обязательны спортивные занятия. Далее ведется работа с нормативно-правовыми документами и изучение справочных материалов по минно-взрывному делу для постоянного подкрепления своих знаний - без этого никуда. И, конечно, трехминутная готовность на выезд по сигналу угрозы взрыва. То есть, как только поступил сигнал, например, о бесхозной сумке, мы должны выехать в течение трех минут в полной боевой готовности на специальном автомобиле - передвижном комплексе для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов «Аракс», оборудованном необходимым снаряжением. На автомобиле установлена система подавления сигналов связи, светосигнальная громкоговорящая установка, а также есть контейнеры для перевозки взрывоопасных предметов, видеоэндоскоп, досмотровый комплекс зеркал, переносной искатель неконтактных взрывных устройств, - поделился распорядком дня бурятский инженер-сапер Баир.В течение дежурства может поступить несколько вызовов, иной раз и до десяти.- Наша служба такая, что могут вызвать и в выходной день на помощь нашим коллегам в случае большого количества осмотров различных объектов, - поделился мужественный сапер.Поговорив с Баиром, мы убеждаемся, что в саперы идут люди со стальными нервами, которые могут держать невероятную концентрацию внимания на одном объекте, умеющие контролировать свои эмоции, потому что у них просто нет права на ошибку – ведь на кону человеческие жизни.