Блеск и нищета горы Соболиной

Монополизация рынка и нехватка горных трасс в Иркутской области и Бурятии, возможно, являются главной причиной того, что цена на катание на лыжах, которая и раньше не была дешевой, сегодня стала просто непомерной. Так, при полном отсутствии конкуренции на Байкале менеджмент горнолыжного курорта «Гора Соболиная» в Байкальске может ежегодно и свободно взвинчивать цены. В 2015 году стоимость одного дневного абонемента на подъемник составляла около 900 рублей. Сегодня она доходит до 3200 в день. Аренда сноуборда - 1400 рублей, очков - 350, перчаток - 300 рублей. Чтобы заехать на курорт, надо заплатить за парковку. Цены на общепит внутри комплекса аховые.При этом компании, владеющей горнолыжным центром, не приходится конкурировать за рабочую силу. После закрытия в нулевых Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, много лет отравлявшего Байкал, в моногороде Байкальске стало сложно с рабочими местами.И у работников горнолыжного курорта есть лишь небольшое количество потенциальных работодателей, что затрудняет смену работы, если им что-то не нравится. А руководители центра, зная бедственное положение моногорода, могут позволить себе быть своевольными и устанавливать такую зарплату, какую захотят.Например, электрик центра, эксплуатирующий на высоте электрические подъемники, в месяц получает всего 38 тыс. рублей. Такие вакансии предлагаются богатейшим горнолыжным курортом.Причем одна из основных затрат предприятия – электроэнергия, которая используется для подъема горнолыжников, в Иркутской области баснословна низкая. Вторая часть затрат – уровень оплаты труда - также не впечатляет. Неудивительно, что персонал, который получает немного за свой труд на холоде, мягко скажем, неприветлив к посетителям. На прошлой неделе группа сноубордистов из Бурятии, приехавшая в Байкальск для катания, столкнулась с крайне негативным отношением персонала.- Мы не первый раз катаемся в Байкальске, и они там постоянно что-то закрывают, перекрывают, останавливают подъемники, когда им заблагорассудится. При этом за ски-пасс берут ту же сумму, словно у них там все функционирует. И в этот раз один из подъемников на склоне «Восточный» закрыли. Мы поднялись по параллельному подъемнику и намеревались достичь самой высокой точки горы, чтобы скатиться по так называемой «президентской трассе», - рассказывает бурятский сноубордист.«Президентской» она стала в 2002 году, после того как гору посетил Владимир Путин. Судя по всему, незатейливый сервис на горе президенту не особо понравился, так как после этого он ни разу больше этот курорт не посещал. Тем не менее тогда пару раз Владимир Путин все же скатился с одного из склонов, расположенного возле трассы «Восточная». Судя по всему, он был выбран службой охраны президента по причине малолюдности склона. Кстати, ничем непримечательного.Тем не менее именно на этот склон и направилась недавно группа бурятских сноубордистов. Их привлекло то, что трасса считается не слишком удобной, но зато с большим количеством нетронутого снега (пухляка). Однако наперерез им, размахивая руками, побежал человек в красной куртке с металлическими зубами. Заорав, что трасса закрыта (непонятно, по какой причине), он пообещал им проблемы, если они не свернут в другую сторону.- Мы и не собирались пользоваться закрытым подъемником, поскольку уже поднялись на гору. Просто, выбирая траекторию спуска, мы сами вправе решать, как и куда нам спускаться. Мы заплатили немалые деньги за подъемы, и было бы глупо слушать приказания какого-то там охранника, - возмутились спортсмены.Вежливо отъехав в сторону, они спустились по «президентскому склону». Но внизу их ждал сюрприз. Там уже находился прыткий сотрудник центра, который успел скатиться с горки и ожидал туристов, чтобы поквитаться за игнорирование его важной персоны. Увидев спортсменов, он демонстративно заблокировал их карточки, не имея на то никаких оснований, пытаясь, видимо, показать свою значимость.Дело в том, что аннулировать ски-пасс по закону можно только в одном случае - если горнолыжник представляет опасность, например, находится в нетрезвом состоянии. Во всех остальных случаях оплаченные деньги по дневному абонементу должны быть горнолыжным центром отработаны.В итоге сноубордистам, лишенным права на подъемы, пришлось докатываться перешагивая заблокированные турникеты. Такой вот сервис на горе. Неслучайно число посетителей горы Соболиной, судя по субъективным наблюдениям, в этом году упало. Возможно, сыграли свою роль и цены, и незатейливый байкальский сервис.Будем надеяться, что в Улан-Удэ в ближайшее время в полную силу заработает свой горнолыжный центр на Верхней Березовке. Это будет гораздо удобнее, спокойнее и не столь материально затратно.