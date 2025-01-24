Десяток упитанных кабанчиков в Бурятии попал в объектив камеры

В одном из заказников Бурятии в фотоловушку попалось стадо диких кабанчиков. На фотокадрах они с удовольствие уплетают зерно, приготовленное для них местными госинспекторами.

В Худакском заказнике, расположенном в Хоринском районе госинспекторы регулярно подкармливают и всячески заботятся о своем копытном и пушистом населении.

- Подкормочные площадки специально делаем побольше, чтобы молодняку тоже хватало еды. В этот раз в фотоловушки попалось много кабанчиков, которые с удовольствием лакомятся зерном. Зимой им сложно добыть себе пропитание, - отмечает госинспектор БУ «Бурприрода» в Худакском заказнике Андрей Холмогоров.

В «Бурприроде» напоминают, что в ООПТ регионального значения запрещена охота, так как эти места созданы для сохранения животного и растительного мира.

Фото: БУ «Бурприрода»