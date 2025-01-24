Общество 24.01.2025 в 14:59

Десяток упитанных кабанчиков в Бурятии попал в объектив камеры

Фотоловушку поставили госинспекторы заказника
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Десяток упитанных кабанчиков в Бурятии попал в объектив камеры

В одном из заказников Бурятии в фотоловушку попалось стадо диких кабанчиков. На фотокадрах они с удовольствие уплетают зерно, приготовленное для них местными госинспекторами.

В Худакском заказнике, расположенном в Хоринском районе госинспекторы регулярно подкармливают и всячески заботятся о своем копытном и пушистом населении.

- Подкормочные площадки специально делаем побольше, чтобы молодняку тоже хватало еды. В этот раз в фотоловушки попалось много кабанчиков, которые с удовольствием лакомятся зерном. Зимой им сложно добыть себе пропитание, - отмечает госинспектор БУ «Бурприрода» в Худакском заказнике Андрей Холмогоров.

В «Бурприроде» напоминают, что в ООПТ регионального значения запрещена охота, так как эти места созданы для сохранения животного и растительного мира.

Фото: БУ «Бурприрода»

 

Теги
природа

Все новости

За спил семи сосен житель Бурятии получил год лишения свободы
24.01.2025 в 15:38
В Бурятии друзья-рыбаки получили крупный штраф за ловлю рыбы
24.01.2025 в 15:35
В Улан-Удэ рабочий лишился ноги
24.01.2025 в 15:13
Десяток упитанных кабанчиков в Бурятии попал в объектив камеры
24.01.2025 в 14:59
В Улан-Удэ предпринимателя осудили за подделку документов на бахилы
24.01.2025 в 14:15
Изверга из Улан-Удэ осудили на 2,5 года за покалеченных им женщин
24.01.2025 в 14:11
У бойцов СВО забрали инвалидные коляски
24.01.2025 в 12:37
В Бурятии на пост главы района претендуют три кандидата
24.01.2025 в 12:28
В центре Улан-Удэ изменится схема движения
24.01.2025 в 11:58
Житель Бурятии сжег авто обидчика и чудом избежал уголовного дела
24.01.2025 в 11:45
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 января

Читайте также
За спил семи сосен житель Бурятии получил год лишения свободы
Срок заменили работами, но имущество конфисковали
24.01.2025 в 15:38
В Бурятии друзья-рыбаки получили крупный штраф за ловлю рыбы

Мужчины отправились на рыбалку во время нереста

24.01.2025 в 15:35
У бойцов СВО забрали инвалидные коляски
Взамен сломанных им купили новые электрические
24.01.2025 в 12:37
В центре Улан-Удэ изменится схема движения
Поворот направо со Смолина на Сухэ-Батора запретят
24.01.2025 в 11:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru