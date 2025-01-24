Общество 24.01.2025 в 15:35

В Бурятии друзья-рыбаки получили крупный штраф за ловлю рыбы

Мужчины отправились на рыбалку во время нереста

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии друзья-рыбаки получили крупный штраф за ловлю рыбы

Гусиноозерский городской суд вынес приговор в отношении двух жителей Селенгинского района. В конце мая мужчинам захотелось рыбы и под покровом ночи они отправились на рыбалку на Гусиное озеро. Добычей мужчин стали три щуки и 44 плотвы. Сразу после рыбалки их задержали сотрудники рыбоохраны.

29 мая у жителя Селенгинского района возникла мысль наловить рыбы. На рыбалку он позвал своего приятеля, а довезти их со всеми снастями до Гусиного озера они попросили знакомого.

Около 22.00 мужчины прибыли на рыбалку. Подготовились основательно: взяли с собой резиновую лодку марки «Уфимка-21», два весла, два насоса, две рыболовные самодельные сети. За 30 минут мужчины накачали резиновую лодку, приготовили снасти, после чего совместно спустили лодку на воду и заплыли на расстояние около 30 метров вглубь озера Гусиное. Пока один рыбак управлял лодкой, второй в это время протянул рыболовные сети. В сети попались три щуки и 44 хвоста плотвы.

На озере мужчины пробыли до утра. На рассвете они сняли сети с пойманной в них рыбой и поплыли к берегу. Там их уже поджидали сотрудники рыбоохраны, которые напомнили горе-рыболовам о том, что на основании п.17.1.16 главы 3 «Правил рыболовства» запрещается добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов в озере Гусиное Селенгинского района Республики Бурятия, а также его притоках (за исключением добычи (вылова) окуня пресноводного) - с 1 мая по 30 июня ежегодно. Кроме того, согласно п.33.1 главы 4 «Правил рыболовства», запрещается применение сетей всех типов.

«В результате преступных действий государству в лице Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству причинен общий ущерб в размере 27550 рублей», - говорится в материалах дела.

Гусиноозерский городской суд признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) и назначил им наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей каждому.

Вещественные доказательства - лодку, два весла к ней, два насоса конфисковали в собственность государства, самодельные рыболовные сети и выловленную рыбу постановили уничтожить.


Фото: "Номер один"

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