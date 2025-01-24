В Бурятии временно перекроют федеральную трассу в сторону Кяхты в поселке Иволгинск. Это случится 27 января с 00:00 до 6 часов утра. Пропускать транспорт в этот период будут один раз в час в течение по 15 минут.«Полное перекрытие автодороги необходимо в связи с ремонтом модульного надземного пешеходного перехода. Проезд транспорта экстренных служб – пожарной охраны, полиции, скорой помощи - останется бесперебойным», - сообщают дорожники.