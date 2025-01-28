Сроки приема заявлений на сдачу ЕГЭ

Вопрос: «До какого числа нужно подать заявление на сдачу ЕГЭ?»

Баярма Ц.

Документы на сдачу ЕГЭ-2025 нужно подать до 1 февраля. Основной период экзаменов, включая резервные сроки, — с 23 мая по 23 июня.

Далее нужно выбрать предметы. Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, нужно сдать по меньшей мере два ЕГЭ. Для всех выпускников обязательны экзамены по русскому языку и математике — «базовой» или «профильной».

Решите, какие необязательные предметы будете сдавать. Вы можете выбрать любое количество предметов из перечня ЕГЭ или не сдавать дополнительные экзамены. Ориентируйтесь на требования учебного заведения, куда хотите поступить.

Следующий шаг - заполнить заявление. Нужно обязательно указать:

- выбранные предметы;

- уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный;

- форму экзамена: ЕГЭ или ГВЭ.

Государственный выпускной экзамен, который отличается более мягкими условиями проведения, могут сдавать ученики с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью. По его результатам нельзя поступить в вуз.

Cроки экзамена: досрочный или основной период, а также даты — основные или резервные, если есть уважительная причина неявки.

Вместе с заявлением нужно принести документы:

- ученики 11-х классов: паспорт;

- участники с ограничениями по здоровью: паспорт, медицинскую справку, подтверждающую факт инвалидности или других особенностей;

- выпускники прошлых лет: паспорт, школьный аттестат или диплом об окончании колледжа или техникума;

- учащиеся за границей: паспорт, справку об освоении учебной программы или иностранный аттестат с заверенным переводом на русский язык.

Выпускники текущего года подают заявление в свою школу. Экстерны - в любую школу с государственной аккредитацией по образовательным программам среднего общего образования.

Выпускники прошлых лет - в пункт приёма. Их перечень утверждает региональный орган управления образованием - ищите подробную информацию на официальном сайте Министерства образования вашего субъекта.

Кто подаёт заявление:

- сами участники ЕГЭ - на основании паспорта;

- родители - им нужен свой паспорт и данные ребёнка;

- доверенные лица - с паспортом и доверенностью.