Общество 26.01.2025 в 22:15

COVID-19 заинтересовал спецслужбу

В теорию лабораторного происхождения коронавируса поверило ЦРУ
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Текст: Иван Иванов
COVID-19 заинтересовал спецслужбу
Новый директор ЦРУ Джон Ротклифф опубликовал аналитический доклад, который поддерживает версию о лабораторном происхождении COVID-19. Об этом пишет «Лента.Ру» и ряд других федеральных изданий со ссылкой на NYT.

- Рэтклифф давно поддерживает гипотезу утечки из лаборатории. Он сказал, что это критически важная часть разведданных, которую необходимо понять, и что она имеет последствия для американо-китайских отношений, - говорится в публикации.

NYT пишет, что Рэтклифф ссылается на разведывательные данные, которые однозначно указывают на Уханьский институт вирусологии как на источник вируса.

Между тем недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова вновь заявила об отсутствии доказательств лабораторного происхождения вируса COVID-19. Об этом 23 декабря сообщил «Интерфакс».

Попова рассказала, что в составе рабочей группы Всемирной организации здравоохранения был и представитель Института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера, и его мнение позволило ей заявить об отсутствии на сегодня данных за версию о лабораторном происхождении коронавируса.

- Пока доказательств того, что это вирус лабораторный, что его кто-то создал и кто-то выпустил, уж точно нет. С чего все началось - пока никаких доказательств нет, - сообщила Попова.

Ключевым словом в докладе Поповой было слово «пока». Теперь и ЦРУ подтвердило - вирус, с его мощным воздействием на человечество - выращивался специально.

Фото: «Номер один»
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